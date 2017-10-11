كنعان للmtv في ذكرى ١٣ تشرين: وجودنا في السلطة لنشهد للحق ونريد مع سوريا علاقة ندية تحترم السيادة والقرار الحر

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان في حديث الى تلفزيون الmtv عشية ذكرى ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ ان التيار الوطني الحر في السلطة اليوم من اجل الحق والشهادة له، كما حصل في قانون الانتخاب والموازنة الاصلاحية المنتظرة منذ ١٢ عاماً، مشيرا الى ان الرقابة البرلمانية لم تتمكن من قبل من ان تشطب من مشروع موازنة ١٠٠٤ مليار ليرة منذ الاستقلال وحتى اليوم.

وهل التيار في احضان النظام السىوري اليوم قال كنعان " فليسأل الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع اذا كنا في احضان النظام السوري، ولا احد يمكن له ان يعيّر التيار انه كان يوماً من الايام في حضن احد.

واشار كنعان الى ان التيار يرفض الاحتلال السوري للبنان لا سوريا، وعندما يصبح الجيش السوري خارج الحدود اللبنانية فنريد افضل العلاقات، ونخن ضد ادخال لبنان في كل ما يحصل في سوريا.

وعن لقاء باسيل-المعلم في نيويورك قال كنعان " هو لقاء بين وزيري خارجية في الامم المتحدة، ولم ينتظر باسيل تحت الشجرة لقاء ضابط سوري في عنجر كما كان يفعل البعض".

واكد كنعان ان لبنان يريد التعاطي مع سوريا من دولة الى دولة، على اساس احترام كرامة اللبنانيين والسيادة اللبنانية كما احترام السيادة السورية.