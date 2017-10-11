باسيل التقى أوربان وعرض مع نظيره الهنغاري أزمة النزوح السوري

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خص رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بلقاء جمعهما في البرلمان الهنغاري، بحضور وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار. وبعدها، أولم أوربان على شرف الوزير باسيل.

كما عرض الوزير باسيل مع الوزير سيارتو في مقر وزارة الخارجية ببودابست أزمة النزوح السوري وكيفية مساعدة هنغاريا للبنان لاعادة النازحين الى بلادهم من خلال المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبي.

وجرى التطرق الى حماية الأقليات والتنوع والحفاظ على التعددية، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما تعزيز الصادرات اللبنانية إلى هنغاريا، وبالتحديد الصادرات الزراعية، منها: النبيذ، العسل، دبس الخروب، زيت الزيتون، التفاح، الحمضيات والموز.

كما جرى البحث في كيفية تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالي ترميم الكنائس في لبنان وتقديم المنح الدراسية الجامعية.

وكان وزير الخارجية انتقل الى مقر غرفة التجارة، وجرى البحث في كيفية تعزيز التبادل التجاري بين لبنان وهنغاريا.

من جهته، عرض المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، الذي يرافق الوزير باسيل الى هنغاريا، مع نائب وزير الزراعة الهنغاري ناجي ازدفان موضوع التبادل الزراعي بين البلدين، واتفقا على فتح الأسواق الهنغارية أمام زيت الزيتون والحمضيات والموز وتبادل الخبرات في تحسين نوعية الانتاج وتطبيق المواصفات والمعايير.