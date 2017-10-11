زياد الدويري يوتّر طلّاب اليسوعية

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في الاعتراض امتهان لفنون الديمقراطية ، وفي احترام الرأي الاخر ايضا ممارسة لاسمى اوجهها ولكن في محاولات المنع ، انقلاب على الاعراف التي تميز بها لبنان عن سواها في محيطه . ففي وقت كان المخرج زياد دويري يستعد للمحاضرة في الجامعة اليسوعية بعد النجاح الذي حققه فيلم قضية 23 حاولت من تسمى بحركة المقاومة منعه من هذه الخطوة تحت حجة رفض كل اشكال التطبيع مع اسرائيل لكون دويري مكث في اسرائيل اشهر لتصوير فيلمه السابق الصدمة.

على الوتيرة نفسها استمرت حركة الاعتراض التي كانت انطلقت في الساعات الماضية السابقة لمحاضرة دويري من دون ان تؤدي الى تراجع المعنيين عن قرارهم ، ومن دون ان تؤثر سلبا على مسار اللقاء الذي اراد فيه دويري الاستماع الى كافة وجهات النظر ما دفع به الى دعوة المحتجين للمشاركة بالحلقة الحوارية والتعبير عن رأيهم من دون قيود

العلمان اللبناني والفلسطيني حضرا بين المحتجين الذين اعتبروا ان ما سبق وقام به دويري منذ ما يقارب ال 5 سنوات يدخل في خانة تلميع صورة اسرائيل علما ان السلطات اللبنانية المعنية كانت افرجت عن دويري من دون تهمة تذكر بعد ساعات من توقيفه عائدا من باريس الى بيروت

بكل الاحوال من مخرج الى كبير المطبعين تحول زياد دويري المستمر في الرد على التهم الموجهة اليه ، والمصمم على طرح الواقع اللبناني على طريقته في افلام يستعد لطرحها في المرحلة المقبلة، في وقت تبقى ادارة الانقسام اللبناني تجاه مختلف العناوين مثال يحتدى به .