النازحون السوريون يفجّرون ورشة عمل لوزارة الإعلام

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من مساحة للنقاش العلمي والموضوعي تحت عنوان "تغطية قضايا اللاجئين" الى ساحة للتراشق الكلامي الحاد في موضوع النازحين السوريين. هكذا تحولت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما سبب التوتر الذي ساد طيلة النهار وفق المشاركين، فاعتبار بعضهم أن الهدف من الورشة، إقناع الإعلام بسياسة المنظمات الدولية تجاه النزوح في لبنان، وفرض أمر واقع ما على اللبنانيين، هم يرفضونه، او في الحد الأدنى تبسيط الخطر الذي يشكله النزوح.

وفي مختلف محاور جلسات النقاش، ردود واعتراضات من الاعلاميين المشاركين. ايحاءات بعنصرية لبنانية ما، قابلها رفض مطلق، واصرار على التصحيح والتوضيح.

وفي وقت كان الوزير ملحم الرياشي افتتح الورشة بكلمة، كرر المشاركون طرح السؤال طيلة النهار عن الهدف الفعلي لوزارة الاعلام من تنظيم ورشة عمل ونقاش كهذه، والافادة التي تحققها للحاضرين وللبنانيين.