احتجاجات في طرابلس اللبنانية ضد قرار بتحويل واردات سلعية من مرفئها إلى بيروت

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يقول رئيس "هيئة الطوارىء لإنقاذ طرابلس:" إن حوالي 90 شاحنة تصل بشكل دوري إلى المرفأ، ويعتبر أن القرار سيضر بالوضع المعيشي لمئات العائلات وباقتصاد المدينة

نفذ العشرات من المخلّصين الجمركيين والتجار وأصحاب البضائع، في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية رفضًا لقرار المجلس الأعلى للجمارك الذي يقضي بنقل جميع واردات السلع القادمة من تركيا، من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت، وذلك من أجل تفتيشها هناك.

وقطع المعتصمون، أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام المرفأ، الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس هيئة الطوارىء لإنقاذ طرابلس جمال بدوي: إن “حوالي 90 شاحنة تصل بشكل دوري إلى المرفأ”. مشيرًا إلى أن القرار، الذي صدر أمس الثلاثاء، سيضر بالوضع المعيشي لمئات العائلات وباقتصاد المدينة.

واعتبر بدوي أن سبب القرار الحكومي الأخير هو عملية تهريب وقعت منذ عدة أيام في مرفأ طرابلس، قائًلا: “التهريب هو الخبز اليومي لكل مرافئ العالم، المطلوب هو محاسبة المخالفين فقط”.

بدورها، وجهت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، اليوم الأربعاء، احتجاجًا إلى الجمارك ردًا على القرار الأخير.

وجاء في الكتاب، أن “هذا التدبير العائد للمجلس الأعلى للجمارك يضر بمصالح التجار والمستوردين”.

المصدر: الأناضول