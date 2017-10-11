أوصل زوجته الى مطار بيروت.. ثم وقعت الفاجعة!

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لم يكن ذلك الوداع كذبة بل حقاً كان آخر اللقاء، قبّل زوجته قبلةً أخيرة حضنها لآخر مرة، أفلت يدها في آخر زقاق المطار، قبل أن يتركها تسافر،هكذا رحل الشاب العشريني في كذبة الوداع، أوصلها إلى المطار وفي طريق عودته خطفه الموت وشقيقته زينب فكان سفراً أبدياً وكان اللقاء الأخير.

ففجر اليوم فجعت مدينة بنت جبيل بخبر وفاة الشاب عبد علي هيثم بيضون وشقيقته زينب هيثم بيضون بعد حادث مروع صباح اليوم على اوتوستراد صيدا. و في التفاصيل الذي حصل عليها موقع بنت جبيل ان الراحل عبد علي كان يقوم بتوصيل زوجته هو وشقيقته زينب الى مطار بيروت فجر اليوم للسفر الى اميركا واثناء عودتهما من المطار عند الثانية فجراً اصطدمت سيارتهم بعامود انارة كهربائي على اوتستراد صيدا ابو الاسود واشتعلت ليتوفيا على الفور.

بنت جبيل.اورغ