٣ انفجارات تهزّ دمشق!

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أعلنت وزارة الداخلية السورية أن "3 انتحاريين اقدموا على تفجير أنفسهم اليوم قرب مركز قيادة شرطة دمشق"، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة 6 آخرين، في هجوم هو الثاني من نوعه على مقر أمني في العاصمة في أقل من اسبوعين.





وأوضحت الوزارة أن "حرس المقر قام بالاشتباك معهما مما اضطرهما الى تفجير نفسيهما قبل الدخول الى قيادة الشرطة".





إثر ذلك، تمكنت الشرطة، وفق وزارة الداخلية، "من محاصرة إرهابي ثالث خلف مبنى قيادة الشرطة ما اضطره الى تفجير نفسه" أيضا.





وتسببت التفجيرات الثلاثة، بحسب وزارة الداخلية، "بارتقاء شهيد وإصابة 6 مواطنين بجروح".