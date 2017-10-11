living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تاتش تتوسع بمبادرة "touch forest" الخضراء نحو البقاع الغربي

11
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحت رعاية وزير الاتصالات جمال الجراح وكجزء من برنامج الشركة للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية Positive touch، تعاونت تاتش، شركة الإتصالات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، في شراكة مع مشروع التحريج في لبنان ( LRI) لمبادرتها touch forest بنسختها الثالثة، وذلك للسنة الثانية على التوالي. قامت تاتش بزرع 10 هكتارات في منطقة البقاع الغربي وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء، وتحقيق استقرار أفضل للنظام البيئي، ودعماً للخطة الوطنية لإعادة التشجير.

 

تضمنت النسخة الثالثة من مبادرة touch forest تحريج 5 هكتارات في عيتنيت و5 هكتارات أخرى في القرعون من خلال زرع نحو 4000 شتلة. ومنذ إنطلاق touch forest في العام  2016 تكون تاتش قد ساهمت في زرع 8700 شجرة دعماً للحملة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية لزرع 40 مليون شجرة في العام 2014، بالإضافة الى إشراك المجتمعات المحلية في المناطق التي قامت بتشجيرها، من خلال تقديم المشورة لهم فيما يتعلق بالممارسات الحديثة لإعادة التشجير، وكيفية متابعة ومراقبة الشتلات بعد عملية الغرس، فضلاً عن أنشطة الإدارة والصيانة.

 

هذا وقامت تاتش بدعوة أهل الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي وموظفيها للمشاركة في هذا اليوم البيئي الطويل في البقاع الغربي، والذي شكّل فرصة للمشاركين لخدمة بلدهم والمساهمة في تعزيز المناخ البيئي. وقد ختم الضيوف نهارهم البيئي بحفل غداء في مطعم Chateau Kefraya.

 

في معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال أمري غوركان الرئيس التنفيذي في شركة تاتش: "تتناغم مبادرة touch forest مع برنامج الشركة للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية Positive touch والذي يهدف الى دعم المبادرات البيئية، وفي نهاية المطاف المساهمة في زيادة وتعزيز المساحات الخضراء في لبنان على المدى الطويل. وتشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو ربط الغابات ببعضها، وتحسين التنوع البيولوجي وتغطية المساحات الجرداء في الغابات اللبنانية، بالإضافة الى منع تآكل التربة. ويسرنا أن نواصل العمل بهذه المبادرة البيئية المهمة للسنة الثانية على التوالي، والتوسع بها في البقاع الغربي".

 

من جهتها قالت رئيسة مشروع التحريج في لبنان د. مايا نعمة: "إننا مسرورون بشراكتنا مع تاتش في مبادرتهم الخضراء للسنة الثانية على التوالي. إعادة تحريج عيتنيت والقرعون هو امتداد للممر الاجتماعي والبيئي الموجود في راشيا والذي نعمل عليه منذ العام 2015. مما لا شك فيه أن جهودنا المشتركة ستسهم في زيادة الوعي البيئي على الصعيد الوطني بالإضافة الى توسع البقعة الخضراء في لبنان."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout