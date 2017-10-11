الرئيس عون يتابع التحضيرات لإقرار مشروع قانون الموازنة

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية وسياسية ودبلوماسية، إضافة الى متابعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للأوضاع الداخلية والاجواء السياسية والتحضير لمرحلة ما بعد اقرار مجلس النواب للقوانين المالية والضرائبية لاسيما لجهة درس مشروع قانون الموازنة واقراره.





الوزير علي قانصوه

في الشأن الوزاري، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه الذي أوضح بعد اللقاء أنه شدد على اهمية استمرار المناخ الوفاقي واستكمال بناء مشروع الدولة، "لان العهد الحالي يشكل فرصة ثمينة لبناء الدولة وانتاج ادارات كفوءة ونزيهة قادرة على مواجهة الفساد من خلال المؤسسات التي تعمل فيها".

وثمّن الوزير قانصوه ارادة الرئيس عون في هذا المجال، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته من ان تصطدم هذه الارادة بعراقيل قد تفوّت الفرصة على اللبنانيين لبناء دولتهم في هذا العهد.

واثنى الوزير قانصوه على دور رئيس الجمهورية في موضوع سلسلة الرتب والرواتب واعادة تأمين مداخيلها للتمكن من دفع الرواتب وفق القانون الجديد، وفي موضوع اقرار الموازنة وعودة الانتظام الى الحياة الاقتصادية والمالية في لبنان.

سفير المكسيك

دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير المكسيك في لبنان خايمي غارسيا امارال في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. وتقديراً لعطاءاته وجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية-المكسيكية، منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر. وشكر السفير امارال الرئيس عون على مبادرته، مؤكداً على أهمية العلاقات بين البلدين ودور رئيس الجمهورية في تطويرها.





العميد مصطفى حمدان

وفي اللقاءات السياسية، التقى الرئيس عون امين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين -المرابطون" العميد المتقاعد مصطفى حمدان الذي اوضح انه هنأ رئيس الجمهورية على الانجاز الذي حققه الجيش في تحرير جرود القاع ورأس بعلبك من تنظيم "داعش" الارهابي، كما بحث معه في موضوع النازحين السوريين في لبنان، وقال:" إن كلمة الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة تشكل خارطة طريق لعمل الحكم في المرحلة المقبلة لاسيما في موضوع النازحين وذلك لمواجهة استعمال الخارج لهؤلاء النازحين كأدوات في مخطط تقسيم لبنان". وأضاف:" اليوم نحن احوج ما نكون الى رفع الشعار الذي سبق لفخامة الرئيس ان رفعه في الثمانينات عندما قال أن لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من ان يقسّم، وليكن هذا الشعار عنوانا للمرحلة الراهنة.".

ودعا حمدان الى عدم ابقاء مطلوبين للعدالة في اي بقعة من لبنان ولاسيما في مخيم عين الحلوة.





رئيس المركز الوطني في الشمال

والتقى الرئيس عون رئيس "المركز الوطني في الشمال" السيد كمال الخير الذي عرض حاجات منطقة المنية في الشمال لاسيما لجهة الاهتمام بالطريق الدولية التي تربط لبنان بسوريا والمعروفة بوصلة دير عمار- العبدة وتكليف مجلس الانماء والاعمار الاهتمام بها وتأمين السلامة المرورية عليها.

واشار الخير الى أنه نقل الى رئيس الجمهورية محبة ابناء المنطقة وتأييدهم لمواقفه الوطنية ولاسيما ما اعلنه في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك من مواقف "تشكل صمام امان وضمانة لحماية لبنان في مواجهة التطورات الراهنة".





المونسنيور مبارك والبروفسور مهنا

وفي قصر بعبدا، المونسنيور كميل مبارك، وعميد كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور روك انطون مهنا الذي يرأس فرع لبنان في الرابطة العالمية للاقتصاد، حيث تم التداول في عدد من المواضيع العامة.