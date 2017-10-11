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الوزير باسيل في هنغاريا

11
OCTOBER
2017
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استهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته العاصمة الهنغارية بودابست من المتحف الوطني الهنغاري حيث جال على ارجائه واطلع على معرض صور عن المسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط  تُظهر مراحل الاضطهاد التي تعرضوا لها مع تزايد حركات التطرّف في المنطقة. واستمع الى شرح مفصَّل عن أهداف المعرض والتي تركز بشكل خاص على جذب أنظار العالم لما يحصل لمسيحيي الشرق عبر الازمنة والعصور والقلق على مصيرهم. 
 
ثم انتقل الوزير باسيل الى غرفة الزراعة في بودابست يرافقه سفير لبنان في هنغاريا نويل فتّال والوفد الاقتصادي اللبناني الذي يضم مدير عام وزارة الزراعة لوي لحود ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي وممثلين عن الجمعيات والنقابات والتعاونيات الزراعية. وهدف الاجتماع الى فتح أسواق جديدة للإنتاج الزراعي والصناعي اللبناني في هنغاريا لا سيما النبيذ، العسل، دبس الخروب، زيت الزيتون، التفاح والمونة، اضافة الى تبادل الخبرات الأكاديمية واعتماد المعايير والمواصفات المشتركة.
 
وكان الوفد الاقتصادي المرافق للوزير باسيل عقد اجتماعاً في المركز التجاري الهنغاري حيث جرى بحث في سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
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