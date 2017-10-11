هل تتساقط الامطار مجدداً..؟ اليكم الاحوال الجوية للايام المقبلة

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أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن طقس اليوم الاربعاء، سيكون معتدلا مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 23 درجة بقاعاً، وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً ومع احتمال لامطار متفرقة ساحلاً.

أمّا طقس الايام المقبلة، فستكون على الشكل التالي:

* الخميس 12/ 10/ 2017: طقس معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 24 درجة بقاعاً، مع برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* الجمعة 13/ 10/ 2017: طقس صيفي مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 25 درجة بقاعاً، مع برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* السبت 14/ 10/ 2017: طقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 23 درجة بقاعاً، مع برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* الاحد 15/ 10/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 21 درجة بقاعاً، مع برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.

* الاثنين 16/ 10/ 2017: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 21 درجة بقاعاً، مع برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً، وسط احتمال ضئيل لامطار خفيفة متفرقة ساحلاً.

*الثلاثاء 17/ 10/ 2017: طقس مستقر معتدل مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 22 درجة بقاعاً مع برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً.