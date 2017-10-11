living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الآلهة ليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2017

11
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
انتقدت أوساط سياسية بيان كتلة نيابية لتجاوزه كلّ مفاهيم السيادة الوطنية، وذلك لمصلحة دولة أجنبية جاهرت بعدائها للبنان من خلال دعوتها إلى تحالف دولي لشنّ حرب عليه بذريعة القضاء على أحد مكوّناته لدوافع تندرج في خانة الضغينة والحقد، وتخدم العدو «الإسرائيلي»، من دون أن تتطرّق الكتلة إلى تلك الدعوة لا من قريب ولا بعيد.


كواليس

قالت مصادر أممية إنّ تغيير المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بات وشيكاً وينتظر تبلور الإسم البديل، وإنّ تجربة التغيير في ليبيا أثبتت فعاليتها، فقد تكفل الزمن بإنهاك المتحاربين وجعلهم يبحثون عن شحنة دفع جديدة للتفاوض، لكن الزمن قضى على مصداقية المبعوث الأممي ومهابته مع المتفاوضين وبات صعباً أن يتمّ التقدّم في ظلّ بقائه، ولذلك توقعت المصادر أن يكون التغيير قبل نهاية العام مع تبلور المسار الليبي إيذاناً بمنح الفصل الأول من العالم المقبل لإنطلاق الحلّ اليمني…

 


النهار: اسرار الآلهة

دولة لا تلتزم

انتقد وزير سابق في تغريدة إلزام المواطنين بقطع حساباتهم تحت طائلة الغرامة وتأخر الدولة أكثر من عشر سنوات في موازناتها..


أبو العبد الأقوى

يؤكد ناشط طرابلسي أن وزير العمل الحالي "أبو العبد" هو الأقوى انتخابياً على الساحة الشمالية.


مسؤول خليجي

تؤكد أوساط في 8 آذار أن مسؤولاً خليجياً زار بيروت في الأيام القليلة الماضية والتقى سياسيين فيها بعيداً من الأضواء.

 


المستقبل: يقال

إنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في السراي الحكومي يتضمّن 52 بنداً أبرزها توصية وزارة الطاقة والمياه المتعلقة بعقود مقدّمي خدمات التوزيع وبند تلزيم أشغال وتنظيف وتأهيل شبكات صرف مياه الأمطار عن طريق استدراج العروض.

 


الجمهورية: اسرار

تأكيد

يؤكد مسؤولون في تيار موالٍ إستمرار التحالف مع مرجعية كبيرة على الرغم من الخلاف السياسي.

 

تعليمات

أعطى أحد التيارات الفاعلة تعليمات صارمة الى كوادره بعدم التراخي في أي إنتخابات نقابية أو طالبية باعتبارها تؤثر على صورته وشعبيته والخسارة فيها تعطي فرصة تقدُّم للخصوم.

 

شكاوى

لقّى وزير بارز شكاوى من أداء بعض النافذين في الدولة فردّ عليهم قائلاً: أنا لستُ شريكاً في الوصول إلى التركيبة السياسية الحالية وعلى أي حال «مين طلّع الحمار عالمَيدنِة ينزلو».

 

سؤال

سُئل أحد الوزراء عن إمكان الطعن بالقانون الضريبي الجديد فقال: الطعن الأول تم تجميع عشرة نواب بـ«الغصب» وأما الآن فأنا أراهن على أنهم لن يجدوا عشرة نواب أبداً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout