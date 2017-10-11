أسرار الآلهة ليوم الأربعاء 11 تشرين الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

انتقدت أوساط سياسية بيان كتلة نيابية لتجاوزه كلّ مفاهيم السيادة الوطنية، وذلك لمصلحة دولة أجنبية جاهرت بعدائها للبنان من خلال دعوتها إلى تحالف دولي لشنّ حرب عليه بذريعة القضاء على أحد مكوّناته لدوافع تندرج في خانة الضغينة والحقد، وتخدم العدو «الإسرائيلي»، من دون أن تتطرّق الكتلة إلى تلك الدعوة لا من قريب ولا بعيد.



كواليس



قالت مصادر أممية إنّ تغيير المبعوث الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بات وشيكاً وينتظر تبلور الإسم البديل، وإنّ تجربة التغيير في ليبيا أثبتت فعاليتها، فقد تكفل الزمن بإنهاك المتحاربين وجعلهم يبحثون عن شحنة دفع جديدة للتفاوض، لكن الزمن قضى على مصداقية المبعوث الأممي ومهابته مع المتفاوضين وبات صعباً أن يتمّ التقدّم في ظلّ بقائه، ولذلك توقعت المصادر أن يكون التغيير قبل نهاية العام مع تبلور المسار الليبي إيذاناً بمنح الفصل الأول من العالم المقبل لإنطلاق الحلّ اليمني…



النهار: اسرار الآلهة

دولة لا تلتزم

انتقد وزير سابق في تغريدة إلزام المواطنين بقطع حساباتهم تحت طائلة الغرامة وتأخر الدولة أكثر من عشر سنوات في موازناتها..



أبو العبد الأقوى

يؤكد ناشط طرابلسي أن وزير العمل الحالي "أبو العبد" هو الأقوى انتخابياً على الساحة الشمالية.



مسؤول خليجي

تؤكد أوساط في 8 آذار أن مسؤولاً خليجياً زار بيروت في الأيام القليلة الماضية والتقى سياسيين فيها بعيداً من الأضواء.



المستقبل: يقال

إنّ جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في السراي الحكومي يتضمّن 52 بنداً أبرزها توصية وزارة الطاقة والمياه المتعلقة بعقود مقدّمي خدمات التوزيع وبند تلزيم أشغال وتنظيف وتأهيل شبكات صرف مياه الأمطار عن طريق استدراج العروض.



الجمهورية: اسرار

تأكيد

يؤكد مسؤولون في تيار موالٍ إستمرار التحالف مع مرجعية كبيرة على الرغم من الخلاف السياسي.

تعليمات

أعطى أحد التيارات الفاعلة تعليمات صارمة الى كوادره بعدم التراخي في أي إنتخابات نقابية أو طالبية باعتبارها تؤثر على صورته وشعبيته والخسارة فيها تعطي فرصة تقدُّم للخصوم.

شكاوى

لقّى وزير بارز شكاوى من أداء بعض النافذين في الدولة فردّ عليهم قائلاً: أنا لستُ شريكاً في الوصول إلى التركيبة السياسية الحالية وعلى أي حال «مين طلّع الحمار عالمَيدنِة ينزلو».

سؤال



سُئل أحد الوزراء عن إمكان الطعن بالقانون الضريبي الجديد فقال: الطعن الأول تم تجميع عشرة نواب بـ«الغصب» وأما الآن فأنا أراهن على أنهم لن يجدوا عشرة نواب أبداً.