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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



بعد قانون الانتخاب، وطرد الإرهاب، والسلسلة والرواتب وتغطيتها ... اليوم صارت التشكيلات القضائية مرسوما مبرما ... مئات القضاة توزعوا في البلاد، على أقواس العدالة وقوفا أو جلوسا ... مئات يلبسون تلك الأثواب المهيبة ... ويحملون تلك الألقاب الموقرة ... وكل واحد منهم يختصرنا بكاملنا ... حين يحكم باسم الشعب اللبناني ... مع أن الأمانة للحقيقة تقتضي الاعتراف، بأن ثمة أزمة ثقة وعلاقة وشك واتهام وأكثر ... بين هذا الجسم وبين الشعب ...



الناس يتهمون بعض القضاة، وبعضهم الكثير، بأنهم لا يستحقون موقع العدالة، منذ دقوا أبواب السياسيين ليدخلوا إلى معهد الدروس القضائية ... ومنذ دأبوا على الدق والقرع والضرع، عند كل تشكيل وتعيين وترفيع ... ومنذ صار مستوى حياتهم يفوق أضعاف أضعاف راتبهم ... ومنذ صارت رحلاتهم مدفوعة ... وسهراتهم عامرة مصورة... وساعات أيديهم المذهبة، أثقل من أصفاد الحديد في أيدي عذراء العدل ...



اليوم، وبعد صدور التشكيلات، هناك فرصة جدية لتحقيق مصالحة وطنية أخرى مطلوبة، بين جسم القضاة وبين انطباعات الشعب ... هناك فرصة لردم الهوة بين الطرفين ... وهناك ضرورة ليصير القضاء رأس حربة لتحقيق العدالة وضرب الفساد ... قاض واحد يكفي ... وفي لبنان أكثر من واحد ... حتى ولو حاصره فريسي عابر ... حتى ولو عاقبه زمن بائد ... يكفي قاض واحد ليرفع الصوت ... والعهد معه ... والشعب معه ... أوقفوا سرقة البلد ...



في إيطاليا بدأ القاضي دي بييترو معركة "الأيادي النظيفة" ... بعدما اكتشف فاتورة مشبوهة بفارق ستة آلاف دولار ... أما في لبنان فالفوارق أكثر من ستين مليار دولار دينا أيها السادة القضاة ... وفي إيطاليا سئل أحد القضا مرة، كيف تجرؤ على محاربة المافيا، ألا تخشى الموت؟ فأجاب: الذي يخاف الشر يموت كلما فعل ذلك... أما الذي يواجهه، فيموت مرة واحدة فقط ...



اليوم صارت تشكيلاتكم يا أصحاب السعادة مرسوما ... فمتى ترسمون لنا درب العدالة واستئصال الفساد؟



سؤال قد يكون أول الجواب عليه، من قصة المشروبات الروحية ...





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





بعد السلسلة والتمويل بالقانون الضرائبي درس تمهيدي للموازنة العامة لعرض المشروع مع تعديلاته على الجلسة النيابية العامة الأسبوع المقبل.



والى جانب الحراك على هذا المسار مداولات في آليات تطبيق قانون الإنتخاب واستعدادات لتحريك الماكينات تحضيرا للإنتخابات في أيار وهو موعد ليس ببعيد...



وعلى المستوى الأمني برز كلام قوي لقائد الجيش العماد جوزف عون قبل ظهر اليوم حذر فيه أيا كان من مغبة الإخلال بالاستقرار الداخلي والسلم الأهلي... كلامه ورد في تخريج ضباط اختصاص..



موقف آخر لقائد الجيش أطلقه بعد ظهر اليوم في خلال تفقده الوحدات العسكرية في البقاع حتى الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا وجه فيه العسكريين بوجوب قمع أعمال التسلل والتهريب بالإتجاهين...



في الغضون وفي ما يخص الانتظام العام وتركيز أسس قوية لورشة بناء الدولة برز تشديد

من رئيس الجمهورية العماد عون على الإهتمام المركز بالوضع الإقتصادي وتعزيزه بالإصلاح ومكافحة الفساد والهدر بلا هوادة كما ظهر كلام لرئيس الاتحاد العمالي العام الذي زار قصر بعبدا اليوم عن عودة لجنة المؤشر الى العمل.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "أل بي سي"



تمخض مجلس النواب امس فولد 3 لوائح، لائحة نواب الضرائب وفيها 71 نائبا، لائحة الممتنعين عن التصويت على الضرائب وفيها 9 نواب، ولائحة رافضي الضرائب وفيها 5 نواب، هذه اللوائح الثلاث من الضروري جدا ان يحفظها الناخبون عن ظهر قلب، وان يحتفظوا بها الى يوم الانتخابات النيابية، فيقارن بينها وبين اللوائح الانتخابية.

كل نائب صوت مع الضريبة يفترض ان لا يسقط اسمه في صندوق الاقتراع، بل في سلة النسيان، فإذا لم يعاقب الناخب النائب على فعلته فإن هذا النائب سيعاود الكرة ويضحك مجددا على الناخب، 71 نائبا ممن صوتوا على الضريبة يجب ان يدفعوا الضريبة المتمثلة في عدم عودتهم الى مجلس النواب. قد يكون هذا الهدف صعب المنال، لكن اذا لم يكن المواطنون الناخبون على هذا المستوى من الجدية والحزم والحسم فهذا يعني ان نواب الضرائب سيعودون الى ساحة النجمة وسيفرضون ضرائب جديدة، وعندها لا يحق للرأي العام ان يحاسبهم لانه لم يحاسبهم يوم الانتخاب، ليحاسبوا وليدفعوا ضريبة فعلتهم عقابا لهم على ما ارتكبوا في حق الناس.



يريدون ايرادات لتمويل السلسلة، من قال لهم ان الناس ضد الايرادات؟ لكن الايرادات التي تملأ الخزينة من دون افراغ الجيوب، هذه الايرادات حفظها الناس من كثرة تكرارها، اعطوها السلسلة من دون ان يعرفوا لمن، فالارقام مطاطة، تسببت الضرائب في ارتفاع الاسعار وفوضاها، فكان الارتفاع بدءا من اليوم في السوبر ماركت والمطاعم، وحكاية دوريات وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك والشرطة السياحية باتت من حكايات المهزلة، الصورة اليوم هي على الشكل التالي، الضرائب اصبحت واقعا، الزيادات على الاسعار اصبحت امرا واقعا، الوضع قد يبقى امرا واقعا اذا لم يعاقب الناخبون نوابهم.



لائحة الشرف قصيرة، ولائحة نواب الضرائب طويلة، احفظوا اسماءهم لتعاقبوهم، عله يحل محلهم نواب يعرفون كيف يوفرون ايرادات من دون المس بمعيشة الناس، على الرغم من انهم حتى لو ذهبوا الى بيوتهم فإن رواتبهم تبقى تصل اليهم، وليس كما الكثير من اللبنانيين الذين يتقاعدون فتتقاعد رواتبهم لحظة تقاعدهم.



ولكن قبل الضرائب ومصائبها، فرح من دون ضريبة وفره منتخب لبنان في كرة القدم بفوزه العريض على كوريا الشمالية في اطار بطولة اسيا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



اصداء الجلسة النيابية ظلت تتردد في المستويين الرسمي والشعبي، المؤسسة التشريعية الام نجحت في اقرار قانون الضرائب لتؤكد على صلاحياتها في التشريع المالي والضريبي بمعزل عن الموازنة.



واذا كان البعض قد ركب موجة الشعبوية، فإن واقع الحال ان رئاستي السلطتين التشريعية والتنفيذية تصدتا للمزايدات متسلحتين بواقع ان 87% من الضرائب المستحدثة لا تطاول الطبقة الفقيرة على ما اعلن وزير المال، وسنكون في سياق النشرة مع تقرير يفند الانشطة والسلع المعفاة من الضريبة بما يدحض ادعاءات البعض.



المهم ان سلسلة الرتب والرواتب بقيت قيد التنفيذ ولن يتم تعليقها، الامر الذي انعكس ارتياحا لدى هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وكل المستفيدين من نعمة السلسلة. ومع طي صفحة القانون الضريبي تتجه الانظار الى الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2017 والذي شدد الرئيس نبيه بري على ضرورة انجازها قبل نهاية تشرين الاول الجاري، وعلى الصعيد الحكومي تقرر عقد جلسة عادية لمجلس الوزراء بعد غد الخميس في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي سيسافر على اثرها الى روما والفاتيكان.



بثلاثة اهداف عابرة للقارة الاسيوية تأهل منتخب لبنان على حساب كوريا الشمالية الى بطولة اسيا للمرة الاولى في تاريخه عبر التصفيات، لم ينفع مع رجال الارز لا الصواريخ البالستية برؤوسها النووية ولا القنابل الايدروجينية، لان الكرة غوال. اما نسور قاسيون فظلمتهم الكرة وفاز منتخب استراليا عليهم بشق الانفس بعد تقدم سوري مبكر اهله الى قلوب كل السوريين بفرحة رسمها على وجوههم.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



طرق الجيش السوري ابواب غرفة الموك الاميركية عند الحدود الاردنية، ولا جواب ممن دربتهم واعدتهم للعديد من السيناريوهات، فانتهى الامر باستعادته وحلفاءه آلاف الكيلومترات عند الحدود مع الاردن من الجماعات الارهابية..



انجاز ابعد من الانتصار على الارهاب، يمهد لفتح الحدود السورية الاردنية، بعد ان فتحت قنواتها الامنية وحتى السياسية، ويعيد معبرا حيويا لدمشق بعد ان تمكن جيشها وحلفاؤه من اعادة الوصل مع الاراضي العراقية، وتطهير كامل حدودها مع الاراضي اللبنانية..



وعلى الارض تثبت التطورات الجنوبية الغلبة للحكومة السورية، ويخنق المسلحون عن شريان حيوي غذاهم لسنوات، ولم يفلح كل الدعم المقدم لهم بتحقيق اي من الانجازات.. وفيما الخارطة السورية ترسم بالانجازات من الجنوب الى الشمال ومن البادية الى كل الجبهات، كان وزير حرب العدو افغدور ليبرمان يرسم صورة الحرب المقبلة على انها جبهة واحدة من لبنان الى سوريا. فالجيشان اللبناني والسوري وحلفاؤهما في جبهة واحدة مع حزب الله في اي حرب مقبلة، قال ليبرمان، وكل جهودنا تصب في منع حرب قادمة، لكن في الشرق الاوسط الجديد فإن التقديرات التي عرفناها في الماضي لا تنطبق على الواقع..



في لبنان واقع الحال ان موارد سلسلة الرتب والرواتب قد تأمنت، وان الضرائب تحت عنوان الحفاظ على المالية العامة قد مررت، فهل عادت السلسلة الى الحياة وابطل طلب الحكومة من مجلس النواب تعليقها؟ واذا كانت السلسلة قد حلت عقدها، فاي الملفات العالقة قد حان دوره؟ ماذا عن الكهرباء والمياه، وأزمة السير والنفايات؟ كلها ملفات متسلسلة قد توازي السلسلة بالاولويات..





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



جزء كبير من التوتر الداخلي سحب فتيله مجلسا النواب والوزراء، تحت سقف التسوية السياسية التي لا تزال تظلل البلاد.



قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب سلك طريقه نحو التنفيذ، بعدما أقره مجلس النواب، كذلك سلكت التشكيلات القضائية طريقها بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، لتطوى صفحة الشغور القضائي، وصفحة الالتباس الضريبي، ولتصير السلسلة أمرا واقعا بعد عقود من التأخير.



التوتر الداخلي الذي سحبه مجلسا النواب والوزراء قابله في الخارج تصعيد إيراني باتجاه الولايات المتحدة الاميركية. فقد عاد قادة إيرانيون، منهم المتحدث باسم القوات المسلحة في إيران مسعود جزائري، إلى اطلاق سلسلة تهديدات ضد الولايات المتحدة وقال جزائري: إن سلوك واشنطن قد “أتعب العالم، و”حان الوقت لنلقن أمريكا دروسا جديدة لكنه لم يقل كيف ولا اين.



التهديدات الإيرانية واكبها وزير دفاع اسرائيل أفيغدور ليبرمان بتهديدات ضد لبنان قائلا: إنه “في حال نشوب حرب جديدة على الجبهة الشمالية، فإن سوريا ولبنان سيكونان معا، ولن يكون لبنان وحده على الجبهة”.



إذا، هدوء في الداخل، وطبول حرب تقرع في الخارج ومنطقة على صفيح ساخن، ولبنان في عين العاصفة، محققا هذه الليلة خماسية تاريخية في مرمى المنتخب الكوري الشمالي، لتضعه بين الكبار في اسيا.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



انه هدوء ما بعد العاصفة، فبعد ضجيج الامس والمواقف المضادة هدأت الساحة السياسية وغابت المواقف النافرة، ولعل هذا الهدوء هو ما سمح باجراء قراءة هادئة لما اقره مجلس النواب، فقانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري عاد وسار به البرلمان تقريبا، بعض الامور الشكلية تغيرت، والضرائب في العمق، ورغم كل ما قيل مست الناس في حياتهم اليومية بحيث يمكن القول ان ما اعطته الدولة للموظفين عبر السلسلة اخذته، بل اخذت اكثر منه عبر سلة الضرائب المجحفة التي اقرتها.



في ظل هذه الاجواء غير المطمئنة اجتماعيا واقتصاديا ينعقد مجلس النواب مجددا في الاسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة. وعلى صعيد اخر يتابع اللبنانيون الجولات المتتابعة لانتخابات المدير العام للاونيسكو وذلك لمعرفة نتيجة مرشحة لبنان فيرا خوري ومدى امكان فوزها بالمنصب.



خارجيا التجاذب الاميركي الايراني بلغ مداه مع اعلان ايران ان الولايات المتحدة ستنضم الى معسكر الارهابيين اذا قررت تصنيف الحرس الثوري تنظيما ارهابيا.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



من الواقع الضريبي فإن ضريبة الاعتداء هي السجن وإنزال العقوبة ولما كنا في دولة تفرض "خوتها" على مواطنيها .. تقطع منهم ولا تشبع ولما قررت هذه الدولة أن تجير صلاحياتها القضائية إلى أهل الحي فقد فرضت علينا كإعلاميين أن نذهب لنحقق عنها .. أن نأتي بالفاعل والناصب والضمير الذي كان مستترا .. أن نفتتح في هذا المبنى غرفة استماع وتقص للحقائق .. وأن نضبط الأدلة بالحريق المشهود من أول "سكبة بنزين" إلى آخر اتهام بأننا حرقنا أنفسنا .. دفعتنا السلطة السياسية والأمنية إلى ارتداء "الروب الأسود" لننطق بالحكم على مجموعة معتدية رفضت دولتها أن تسأل خاطرها أو أن تزعجها بمجرد استدعاء وتركت لها الحرية في الحرق والادعاء واستحضار حقائق مغايرة. وعندما وضعت قناة الجديد أمام الاتهام بحرق الذات التلفزيونية فقد كان عليها أن تبدأ مرحلة استقصاء استلزمت أشهرا واستعانت بها بخبراء ومختصين الى جانب ما تملكه من مهارات إعلامية لطالما قدمت الحقائق لغيرها فكيف إذا كانت الحقيقة هذه المرة تلعب في ملعبها وعلى أرضها .. انتظرنا طويلا وعد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وقف على مرمى بضعة أمتار من هنا وقال "هالمرة لن تكون كسالفاتها وسنحقق حتى نقبض على الفاعلين"



حقق أبو صالح وامتلكت القوى الأمنية الملف لكنه احترق بين أيديها وانعطبت قدرتها على المتابعة بسحر ضغط " عميق " التحقيقات أصابتْها " عين " من الجوار أقعدتْها أرضا وغابت عن الأسماع والأبصار.. وبمسار التعقب السياسي برزت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل من لديه ملفات تتعلق بالفساد الى الاستعانة بالقضاء لكننا كنا في هذا الوقت قد استبقنا الدعوة ووضعنا كل ما استحصلنا عليه أمام القضاء من دون أن يتحرك الملف الذي صعقته القدرة السياسية . كل ذلك كان يجري ومحطة الجديد محجوبة عن مشاهديها في عدد من المناطق من دون أن تتحرك الدولة أو وزير الإعلام أو المجلس الوطني للإعلام الذين فقدوا القدرة على النطق إلا بما ترضاه المرجعيات أمام هذا الواقع كان لزاما علينا أن نتحول إلى إنجاز المهمة بأنفسنا ورد التهمة عنا على الأقل .. فباشرْنا جمع الأدلة والتحقيق الذي قاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الإيعاز بتوقيف أحد الفاعلين بعدما بينا جميع المعلومات عنه لكن الموقوف أخلي سبيله وأعطي إفادة بورقة سياسية تؤكد " أن لا حريق عليه " صادرة عن دوائر مرجعيته السياسية الفاعلة بنا وبالبلد اعتداءات عدة تربو الى السبع مرات .. من رصاص وحرق وتظاهر عنفي وتكسير وحجب محطة عن الهواء بلا موقوف واحد .. ولم يوجد على هذه الأرض من يقف ويقول كفى وكلهم يتجنب المواجهة .. لكننا اليوم نعرض على المشاهدين تقريرا عن تقصي الحقائق لتبين كيف استعد الفاعلون .. كيف جهزوا مادة الحرق من محطة المحروقات القريبة .. ثم صبوا النار . فهذه حقائقنا التي نضعها امام القضاء وإن كان ممسوكا من مرجعياته السياسية .. تلك المادة نقدمها أيضا الى مشاهدينا حتى لا يقعوا في فخ التضليل الذي ادعى أن الجديد هي من افتعل الاشكال. هذه حقائقنا وإن عدتم عدنا..





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