بيطار مهنئا بيوم المحامي

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اعتبر المحامي الدكتور زياد بيطار ان المحام هو من حمل مشعل الحق ودافع عنه فهو يستحق يوما عالميا وعيدا وطنيا وقال البيطار في بيان صدر عن مكتبه

بمناسبة يوم المحامي ، أتوجه بالتحية الى جميع الزملاء المحامين والمحاميات حاملي راية الحق والدفاع عن المظلومين من اجل نصرة الحرية ورفع رايتها في الجمهورية اللبنانية جمهورية الحريات والديمقراطية واعتبر ان لبنان لا يكون ديمقراطيا الا في جو من حرية الفكر والتعبير عنه بما يخدم كرامة الانسان ومنعة الدولة لذلك نؤكد من موقعنا كمحاميين على هذه الحقيقة ونحرص على ممارسة هذا الحق دون اي ضغط او اكراه واضاف يتخبط لبنان اليوم في عدة ازمات كيانية واقتصادية واستحقاقية فيما تشهد كل المنطقة تحولات قد تكون جغرافية ومفصلية وتاريخية نؤكد ان نقابة المحاميين هي ام المؤسسات وهي الراعية للحريات وهي دائمة الموقف على ضرورة استقلال لبنان وحفظ كرامته واراضيه وهي المسؤولة عن القيم بعقل وقلب ورصانة وانفتاح نحو الاخر وختم بيطار مهنئا ومباركا لكل الزملاء المحامين في لبنان بيومهم الذي يستحقونه وزيادة مؤكدا ان المحامي قلب المجتمع النابض وصوته الناطق وستظل النقابة قلعة الحرية ومعهد العدالة