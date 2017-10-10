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عودة مواطن سالما بعدما سحبه التيار من شاطىء الناعمة

10
OCTOBER
2017
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وطنية - أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في اقليم الخروب احمد منصور، أن المواطن مصطفى احمد اليسير عاد سالما فجر اليوم، الى عائلته في بلدة الناعمة، بعد ان فقد مساء امس في البحر قبالة شاطىء الناعمة، حيث كان يمارس هواية السباحة، فسحبه التيار الى عرض البحر.

وافاد شقيق اليسير لوحدة الانقاء البحري التابعة للدفاع المدني، أنه حضر وشقيقه مصطفى ليمارس هواية السباحة حوالي الساعة السادسة من مساء امس الأثنين، وكان الموج عاليا، وعندما قام مصطفى بالسباحة سحبه التيار الى عرض البحر، وعلى الاثر ابلغت وحدة الانقاذ البحري بالامر، التي قامت بعملية مسح للشاطىء من الدامور وحتى الناعمة وحارة الناعمة، بمساعدة الاهالي وشرطة بلدية الناعمة - حارة الناعمة، الا انها باءت بالفشل على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها ولم تتمكن بسبب حال البحر وارتفاع الامواج، التي منعتهم من تشغيل الزوارق والبحث، لانها كانت تشكل خطرا كبيرا على الزوارق.

واضاف: انه حوالي الواحدة فجر اليوم ورده اتصال من رقم غريب بان شقيقه بحال جيدة وقد تمكن من السباحة وصولا الى شاطى خلدة.

وطنية
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