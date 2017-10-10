هل عدّل مجلس النواب الضريبة على الكحول؟

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في القانون الضريبي الذي ناقشته القوى السياسية في مجلس النواب، بند كانت صيغته الاولى كارثية على قطاع مستوردي المشروبات الروحية. الصيغة السابقة نصت على فرض ثلاثين بالمئة على سعر المنتج وهو ما عارضته نقابة مستوردي المشروبات الروحية لما له من تأثير على القطاع لناحية تشجيع التهريب والتزوير.



الا ان مجريات الجلسة جاءت مغايرة للصيغة الاولى، اذ اعترض نواب تكتل التغيير والاصلاح تحديدا النائب سيمون ابي رميا على الضريبة مطالبا بتخفيضها. اقترح وزير المال رفع الرسوم خمسة اضعاف الرسم الحالي للضريبة، فصدق النواب خلال الفترة الصباحية على ذلك ليعيد الرئيس بري ويطرح البند على التصويت مساء بناء على اقتراح ابي رميا، فخفض الرسم حتى ثلاثة اضعاف بدلا من خمسة.



ماذا يعني هذا الكلام، مدير عام دياجيو الشرق الاوسط وشمال افريقيا جورج ربيز يشرح الفرق وتأثيره على القطاع.



نقابة مستوردي المشروبات الروحية كانت قد زارت الرئيس ميشال عون وأطلعته على تأثير ارتفاع الضريبة على الاسواق، سيما وانها تعاني من التهريب والتزوير وهو سوق مواز لا ضوابط له حتى الساعة.



وحتى ذلك الوقت التي يمكن فيه ضبط هذه الاسواق المقفلة حتى عن الرقابة وعن المحاسبة، لا شك ان رواد المقاهي الليلية ومحبي السهر كما قطاع السياحة في لبنان، نجوا من انتكاسة كبيرة بالتعديل الاخير وخفض الضرائب على هذا القطاع.