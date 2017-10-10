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بعد قانون الانتخاب، وطرد الإرهاب، والسلسلة والرواتب وتغطيتها ... اليوم صارت التشكيلات القضائية مرسوماً مبرماً ...

مئات القضاة توزعوا في البلاد، على أقواس العدالة وقوفاً أو جلوساً ... مئات يلبسون تلك الأثواب المهيبة ... ويحملون تلك الألقاب الموقرة ... وكل واحد منهم يختصرنا بكاملنا ... حين يحكم باسم الشعب اللبناني ...

مع أن الأمانة للحقيقة تقتضي الاعتراف، بأن ثمة أزمة ثقة وعلاقة وشك واتهام وأكثر ... بين هذا الجسم وبين الشعب ...

الناس يتهمون بعض القضاة، وبعضهم الكثير، بأنهم لا يستحقون موقع العدالة، منذ دقوا أبواب السياسيين ليدخلوا إلى معهد الدروس القضائية ... ومنذ دأبوا على الدق والقرع والضرع، عند كل تشكيل وتعيين وترفيع ... ومنذ صار مستوى حياتهم يفوق أضعاف أضعاف راتبهم ... ومنذ صارت رحلاتهم مدفوعة ... وسهراتهم عامرة مصورة... وساعاتهم أيديهم المذهبة، أثقل من أصفاد الحديد في أيدي عذراء العدل ...

اليوم، وبعد صدور التشكيلات، هناك فرصة جدية لتحقيق مصالحة وطنية أخرى مطلوبة، بين جسم القضاة وبين انطباعات الشعب ... هناك فرصة لردم الهوة بين الطرفين ... وهناك ضرورة ليصير القضاء رأس حربة لتحقيق العدالة وضرب الفساد ...

قاض واحد يكفي ... وفي لبنان أكثر من واحد ... حتى ولو حاصره فريسي عابر ... حتى ولو عاقبه زمن بائد ... يكفي قاض واحد ليرفع الصوت ... والعهد معه ... والشعب معه ... أوقفوا سرقة البلد ...

في إيطاليا بدأ القاضي دي بييترو معركة "الأيادي النظيفة" ... بعدما اكتشف فاتورة مشبوهة بفارق ستة آلاف دولار ... أما في لبنان فالفوارق أكثر من ستين مليار دولار ديناً أيها السادة القضاة ...

وفي إيطاليا سئل أحد القضا مرة، كيف تجرؤ على محاربة المافيا، ألا تخشى الموت؟ فأجاب: الذي يخاف الشر يموت كلما فعل ذلك... أما الذي يواجهه، فيموت مرة واحدة فقط ...

اليوم صارت تشكيلاتكم يا أصحاب السعادة مرسوماً ... فمتى ترسمون لنا درب العدالة واستئصال الفساد؟

سؤال قد يكون أول الجواب عليه، من قصة المشروبات الروحية ...