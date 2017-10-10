من القدس إلى أنطاكية سلخ المسيحيين هدف إسرائيليّ بامتياز

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بقلم جورج عبيد

تلوح في الآفاق بوادر مؤامرة على المسيحيين المشارقة بعنوانين كبيرين:

1-بيع عقارات الكنيسة الأرثوذكسية في القدس لصالح المخيمات اليهوديّة، يقودها بطريرك القدس اليوناني ثيوفيلوس، وأفضت إلى إفراغ معظم العقارات لصالح اليهود في القدس لتفرع رويدًا رويدًا من مسيحييها ومسلميها أيضًا بسبب استمرار التهديد بتهديم المسجد الأقصى فيها.

2-صراع الهويّة المستمرّ في بنية الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة، مستغلاًّ عناوين بنيويّة عديدة وخطيرة تفضي إلى إضعاف الجوهر المشرقيّ في الكنيسة الأنطاكيّة في ظلّ انشداد سوريا ولبنان والمنطقة إلى مرحلة مترجحة ما بين الحسم والتسويّة، تترسّم فيها الحدود الجغرافية في بلاد الشام، فنبدو أمام حالات كيانية ونظاميّة جديدة الأرثوذكس معنيون بها لا محال.

في العنوان الأوّل: ممّا لا شكّ فيه بأنّ عملية البيع المستمرّة بقوّة، والتي يحاول المقدسيون الأرثوذكس لها هدف واحد ووحيد، إفراغ القدس بخاصّة وفلسطين بعامّة من مسيحييها. خطورة المسألة عدم استشعار العالم الأرثوذكسيّ والمسيحيّ والإسلاميّ بأنّ المؤامرة ليست فقط على المسيحيين، بل هي بدورها على المسيحيين والمسلمين معًا، برؤيتهم ونضالهم وتوجههم. فمن عاد إلى بطون التاريخ أي لحظة نشوء القضية الفلسطينيّة اكتشف بأن مسيحيي فلسطين نوحدوا مع مسلميها في الدفاع عن قضيتهم، وقد أمست جرح الأحرار في العالم. وقد بات معلومًا بالدرجة الأولى بأن إسرائيل وهذا ما نعلمه بصورة مباشرة مهتمّة بتهجير المسيح وسلخهم عن هذه الديار أو قتلهم بصورة أو بأخرى لأنهم يذكرونها وكما قال الصديق عماد جوديّة المستشار الرئاسيّ والحكوميّ السابق بقتلها المسيح. ليست المسألة عند الإسرائيليين مجرّد نزعة سياسية عابرة بل هي جزء من أدبياتهم العقيديّة والتي تغذّيها الحركة الصهيونيّة الرافضة لتعانق المسيحيّة والإسلام في المشرق العربيّ. لا بدّ وأن يذكر التاريخ بانّ النكبة الفلسطينيّة سنة 1947 ليست متربطة فقط بوعد بلفور أي عبور اليهود من العالم إلى أرض الميعاد وهي في ذهنهم إسرائيل، كما عبروا من مصر إليها أيام موسى، بل عنوانها الرئيسيّ والجوهريّ إلغاء أي أثر لوجود مسيحيّ يذكّرها بإثمها الكونيّ. ما بقوم به بطريرك القجس ثيوفيلوس متماه ومنسجم ومنغمس في تلك الحقيقة الإسرائيليّة التآمرية، فهو غير متحسّس ومتلمّس للجوهر المسيحيّ بكيانيته الناسوتية وحقيقته اللاهوتيّة، وغير آبه للهويّة العربيّة والمشرقيّة للوجود المسيحيّ في القدس، فشبق المال والسلطة قاداه وبروح تآمرية إلى هذا النسق، ويعبّر اعتداؤه على كنيسة أنطاكية في قطر عن هذه الرؤية بضمّ هذه الكنيسة إلى نطاقه البطريركيّ. وتشير بعض المعطيات بأن كنيسة روسيا مع بطريركها كيريل مؤمنة بضرورة التصدّي لهذه المسألة الخطيرة والتي تقضي على الأرثوذكس الفلسطينيين ومن جملتهم المسيحيين المشارقة في فلسطين، فبيت لحم والقدس والناصرة وبيت ساحور... ترمز إلى حضور المسيح التاريخيّ وعمله الإلهي وصولاً إلى موته وقيامته، والحج في عقل المسيحيين ليس إلى البيت بل إلى رب البيت كما قالت رابعة، عندهم أن البيت صورة عن ربّه، والمكان موصول بالسماء. إن مواجهة تلك المؤامرة تتطلّب تضامنًا بين الأرثوذكس والمسيحيين والمسلمين واتجاهًا نحو المواقع العربيّة والمنظمات الدولية لمواجهة تلك المؤامرة الخطيرة، ولعلّ أهمّ أمر يقوم به الفلسطييون العرب تعريب بطريركيتهم، كما حصل عند الأنطاكيين حين ثاروا على النمط اليوناني المتفاعل مع واقع المنطقة آنذاك وأتوا بملاتيوس الدوماني بطريركًا عليهم.

في العنوان الثاني: يطرح سؤال بليغ للغاية داخل الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكية ما معنى إزكاء الكلام حول الصراع على الهويّات وبأيّ هذف؟ هذه مسألة تقود الكنيسة الأرثوذكسيّة إلى انقسام ومن ثمّ اشنقاق بجوهر هويتها سيما مع تصاعد النغمة عن سورنة الكرسيّ الأنطاكيّ النقدس في أبرشيات المهاجر وفي الداخل اللبنانيّ والسوريّ. من نوافل القول بأن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق يوحنّا العاشر متحسّس لهذه المسألة وليس بوارد أن يقود باتجاهها على الإطلاق. لعل بضعهم تساءل ولا يزال يتساءل لماذا أبرشيات المهاجر تسلمها مطارنة سوريون مكان مطارنة لبنانيين؟ الجواب على ذلك وهل يتذكّر بعضهم بأن أبرشيات في الداخل السوريّ تسلم رعايتها مطارنة لبنانيون؟ فعلى سبيل المثال أبرشية حماه تسلمها ثلاثة مطارنة لبنانيون، إغناطيوس حريكة من بلدة بترومين في الكورة، وأثناسيوس سكاف من بلدة راشيا الوادي، وإيليا صليبا من بلدة كفرصارون في الكورة. وأبرشية حمص تسلمها ثلاثة مطارنة لبنانيون، أثناسيوس عطالله من بلدة الشويفات عاليه ومن ثمّ ألكسندروس جحا من بلدة بشمزين الكورة وألكسي عبد الكريم من بلدة عرمون عاليه، أبرشية اللاذقية تسلمها قبل وفاة البطريرك غريغوريوس الرابع المطران أرسانيوس حداد وهو من مدينة عاليه. أبرشية حوران تسلمها المطران باسيليوس سماحة وهو من بلدة الجوار المتن الشمالي، وأبرشية حلب تسلمها المطران الياس معوّض (البطريرك الياس الرابع) من بلدة أرصون. لقد خلا الكرسيّ الأنطاكي من هذا النقاش وما فتح إلاّ حين تدخل الانتداب الفرنسيّ خلال الأزمة البطريركية بعيد المصالحة ما بين البطريرك ألكسندروس الطحان والبطريرك أرسانيوس حدّاد، وحرّضوا المطارنة اللبنانيين على التمرّد على الكنيسة الأنطاكية في دمشق والانشقاق عنها وإعلان أنفسهم كنيسة مستقلّة. ومن ثمّ وبعد استفحال الحركة الشيوعية في المنطقة، تحركت أجهزة المخابرات الأميركية بتفاعل كبير في الكنيسة الأرثوذكسيّة، وساهمت جدًّا بانتخاب مطارنة وبطاركة كما حصل مع البطريرك ثيودوسيوس أبو رجيلي.

إنّ بلوغ الكرسيّ الأنطاكيّ المقدّس نحو تلك النغمة، مؤشّر خطير على أنّه قد غدا ساحة واسعة لصراع كبير مرتبط بما يحدث في المنطقة. وما من شك بان متماه مع ما يحدث في فلسطين مع المقدسيين العرب بمحاولة تفريغ كنيستهم من هويتها الأصيلة. هنا محاولات تبذلها قوى متداخلة لإفراغ الكنيستين المقدستين كنيسة أنطاكية وكنيسة أورشليم من جوهرهما ومحتواهما. ما يجدر ذكره وفهمه بأنّ البطريرك يوحنا العاشر متألّم من استفحال هذا الخطاب وتوسّعه، وقد استغلّ أصحابه بصورة مباشرة، واقع الأزمات المتراكمة في الكنيسة باستثمار مقيت لها، وحركوا بعض المجموعات بغية إحداث الصخب والضجيج على كل المستويات فتؤخذ الساحة الإنطاكية إلى احتراب من هذا النوع.

وفي واقع الأمور وكخلاصة واضحة، حين تضرب كنيستان كبيرتان في المشرق العربيّ أنطاكية وأورشليم بهذه الصراعات يكون المسيحيون بالمعنى الوجودي في خطر شديد. هذه مسلّمة لا مزاح فيها ولا هروب منها. ذلك أن الأرثوذكس في القدس ويافا والناصرة وبيت عنيا ودمشق وحمص ووادي النصارى وحلب وبيروت وجبل لبنان والكورة وعكار ومرجعيون قد عرفوا بمشرقيتهم وعروبتهم وإن نزع بعضهم نحو الغرب، لكنّه لم يفقد إحساسه الكليّ بهذه الهوية الكاملة. وفي العدد، إن أرثوذكس هذا المثلّث (سوريا فلسطين لبنان) هم أكثرية، ومتى ضربت تلك الأكثرية وتشتت يتوسّع الخطر على الوجود الأرثوذكسي ليصير مهيمنًا على الوجود المسيحيّ المشرقي، (الماروني والكاثوليكيّ والسريانيّ والأرمنيّ). ضرب الأكثرية المسيحيّة وإفراغ الأرض منهم وسلخهم عن تراثهم وبيئتهم منعكس لا محال على الوجود المسيحيّ لا محال، وهذا ما تريده إسرائيل لتبقي على المسيح ميتًا ومخفيًّا من تلاميذه وليس قائمًا من بين الأموات ومحرّكًا للتاريخ بأحبائه وأخصّائه.

نخب الكنيسة الأرثوذكسيّة المؤمنون بأنطاكينهم مدعوون لتفادي هذه الأزمة. الوحدة الأنطاكية هي اساس استمرارنا، والوحدة بصدق كبير تقوم على التوازن وليس على هيمنة جهة على أخرة أو العكس. الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية تنبذ الانغلاق في الهويات القاتلة، هويتها السماوية يسوع المسيح، وهي مشرقية وتأبى الخروج منها لأنها رات بالمسيح مشرق المشارق.

كما أنّ المسيحيين بصورة عامّة مطالبون لفهم هذه الحقيقة ومواجهتها، فنحن ومسيحيي سوريا واحد في الألم والمعاناة وواحد في الأمل والرجاء، وواحد في التطلّع إلى بقائنا واستمرارنا في هذا المشرق في لحظة يبنى فيه عالم يفترض أن نظلّ فيه مكوّنًا اساسيَّا وفاعلاً من مكوّناته وليس لاجئًا في المهاجر أو على أرضه. كنيستا أنطاكية وأورشليم جرحا المشرق المفتوح على فوهة من الضياء المنبلجة علينا من قبر القيامة في القدس، قدسنا حتى شامنا وبيروتنا وجبلنا، هذه هي وحدتنا ومن دونها لا وجود لنا ولا حضور ولا بقاء.