وعدتهم "بخلع ملابسها ببث مباشر" إذا خسر المنتخب السوري.. هذا ما فعلته عارضة الأزياء فور انتهاء المباراة

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اعترت حالة من الغضب متابعي عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو، ليس لأنها أخلفت وعدها ولم تقم ببث مباشر وهي تخلع ملابسها، بل لأنهم اعتبروها فأل نحس على فريقهم، الذي كان يملك فرصةً كبيرةً للتأهل.

وبعد أقل من ساعة من انتهاء المباراة بين سوريا وأستراليا، التي جاءت نتيجتها 2- 1 لصالح الأسترالي، كتبت حمشو تعليقاً، وصفه متابعوها "بالمستفز"، دعت فيه عارضات أزياء أخريات دون تسميتهن لخلع ملابسهن بعد خسارة الفريق، بلهجة سخرية لكل من صدَّق أنها هي التي ستقوم بذلك.‎

وكانت حمشو، وهي عارضة أزياء في العشرينيات من عمرها كتبت تعليقاً تناقله السوريون على الشبكات الاجتماعية، قالت فيه إنها على استعداد لخلع ملابسها في بثٍّ مباشر على فيسبوك، في حال خسر المنتخب السوري، ويبدو أنها كتبت ذلك ثقةً منها أنه لن يخسر.

وكان لاعبو منتخب سوريا يحتاجون، لكي يواصلوا في تصفيات مونديال روسيا، إلى الفوز، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، أو حسم المواجهة لصالحهم بركلات الترجيح، فيما إذا انتهى اللقاء (1-1)، وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب.

وعلى النقيض من عفراء، كانت صبا خضور، وهي إحدى مشجعات المنتخب السوري المعروف بلقب "نسور قاسيون"، قالت إنها على استعداد للتجرُّد من ملابسها في حال فوز الفريق، وأيضاً في بثٍّ مباشر على فيسبوك.

ولكنها سارعت لاحقاً لنفي ذلك بمقطع فيديو، قالت فيه إن هناك من أنشأ صفحة وهمية باسمها، ونشر تلك الوعود بخلع الملابس ببث مباشر، وإنها فقط التقطت صوراً في الملعب، وإن هناك من استغلَّ الصور بطريقة خاطئة.

(هاف بوست عربي)