بالصور - تعرّفوا على قصر ميشال ألفترياديس!

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تأهل قصر اللبناني ميشال ألفترياديس (Palazzo MagnaniFeroni) الموجود في مدينة فلورانس الايطالية الى المرحلة النهائية من المسابقة العالمية Condé Nast Johansens Awards for Excellence وهي واحدة من أرقى الجوائز السياحية في العالم.

وتم اختيار هذا القصر الذي تحول الى فندق من بين أروع ثلاث معالم في العالم وهو بحاجة ماسة الى تصويتكم للفوز بالجائزة قبل مهلة 19 تشرين الاول وذلك قبل صدور النتائج النهائية في 6 تشرين الثاني في حفل ضخم سيقام في لندن.

وما كان ليصل هذا القصر الذي يعود انشاؤه الى حقبة النهضة الايطالية في اواخر القرن الخامس عشر،الى هذه المكانة العالمية في مجال ادارة الفنادق، لولا براعة شركة الفتريادس اللبنانية.

(للتصويت ودعم قصرالفتريادس اضغط هنا). وهو اليوم فندق من بين أروع ثلاث فنادق في العالم وقد يفوز بالمرتبة الأولى

وستعلن النتائج النهائية في 6 تشرين الثاني خلال حفل ضخم سيقام في لندن.

يُذكرأن هذا القصرالضخم، يقع في وسط فلورانس على ضفاف نهر الارنو قرب الPonte Vecchio، أحد أشهر الجسور في العالم.

اشترى الفتريادس هذ االمعلم التاريخي والسياحي والفني منذ ثلاث سنوات، وعمل منذ اليوم الأول مع القيمين على المنطقة وبمساعدة الاهالي واصحاب المحلات القديمة على تغيير جوار القصر وملامح المنطقة.

وضخّ فيها الحياة الليلة والترفيه الراقي مما جعلها الاكثر استقطاباً للسواح في اقليم توسكانا الايطالي. وتتوج هذا المجهود منذشهرين، اذ صنّف Lonely Planet، أهّم ناشر سياحي في العالم، حي سانفرديانو حيث ثيقع قصرالفتريادس "The coolest neighborhood in the planet" متصدراً احياء نويورك ولندن.