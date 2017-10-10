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تفاصيل عملية السطو على بنك فينيسيا.. وهذا ما وجد في منازل افراد العصابة المسلحة

10
OCTOBER
2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:
 
"حوالي الساعة 12:20 من تاريخ 3/10/2017 وفي محلة خلدة أقدم شخصان ملثمان ومسلحان ببندقيتي بومب أكشن، على تنفيذ عملية سطو مسلح على بنك فينيسيا، وسلبا مبلغ 42.106.000 مليون ل.ل. ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.
 
على أثر ذلك تم تشكيل خلية عمل من شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص.
 
بنتيجة المتابعة التقنية والإستعلامية تمكنت الشعبة، من تحديد هوية المتورطين في عملية السلب وهم:
 
أ. أ. (مواليد عام 1986، لبناني)
 
ع.أ. (مواليد عام 1996، لبناني)
 
م.أ. (مواليد عام 1981، لبناني)
 
وتبين أنهم جميعاً من أصحاب السوابق بعمليات السلب والسرقة.
 
وبتاريخ 8/10/2017 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت قوة خاصة تابعة للشعبة من توقيفهم في عملية نوعية ومتزامنة في مناطق ضهر البيدر، الكحالة وخلدة.
 
وتم ضبط السيارة المستخدمة في عملية السلب وكمية من المخدرات وبتفتيش منزل الأول عثر على قنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة، وبتفتيش منزل الثاني عثر على حقيبة تحتوي قفازات وأقنعة وبندقية البومباكشن المستخدمة في عملية السلب كما تم ضبط بندقية البومباكشن الثانية في منزل عائد لأحد أقرباء الأول.
 
بالتحقيق معهم اعترف الأول بالتخطيط لعملية السلب، بينما الثاني والثالث قاما بتنفيذها، وفيما خص المبلغ المسلوب اعترف الثالث أنه قام بتوزيعه إيفاء للديون المترتبة عليه، وقد تم التأكد من ذلك عبر الأشخاص الذين استوفوا ديونهم.
 
وأوقف الثلاثة بناء لاشارة القضاء المختص واودعوا مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم".
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