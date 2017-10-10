بريطانيا.. تضاعف جرائم الكراهية ضد مساجد

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كشفت الشرطة البريطانية عن تضاعف أعداد جرائم الكراهية التي تستهدف المساجد خلال عام 2017 مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفادت صحيفة ” إندبندنت” امس الإثنين. وأفادت الصحيفة بتسجيل نحو 110 جريمة كراهية ضد أماكن عبادة المسلمين خلال الفترة ما بين آذار وتموز من العام الجاري، فيما تم تسجيل 47 جريمة كراهية خلال الفترة نفسها من العام 2016.



ونقلت “إندبندنت” عن وكالة “ذي برس أسوسياشن” البريطانية، أن “الاعتداءات وأعمال التخريب في المساجد والتهديد باستخدام القنابل ضدها، كانت أبرز أشكال جرائم الكراهية التي تم رصدها”.



وأفادت الشرطة بأن مدينة مانشستر سجلت أكبر زيادة في عدد جرائم الكراهية ضد المساجد على خلفية الهجوم الإرهابي على قاعة “مانشستر أرينا” في أيار الماضي، الذي تبناه تنظيم “داعش” وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.



وسجل مشروع “تيل ماما” (منظمة غير حكومية) لرصد الاعتداءات ضد المسلمين في بريطانيا 141 حالة الاعتداء على المسلمين بعد هجوم “مانشستر”.



تجدر الإشارة أن 3 ملايين مسلم يعيشون في المملكة المتحدة التي يقدر عدد سكانها بنحو 65 مليون نسمة.