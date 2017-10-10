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رئيس المحكمة العسكرية: "منَين بتعرف مَرتو؟" - الجندي الموقوف: - نحنا أصدقاء "عالواتس آب"

10
OCTOBER
2017
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مثُل أمام قوس المحكمة العسكرية أمس م.ن. المتهم بإطلاق الرصاص إبتهاجاً وهذا جانب من الحوار:  «سيدنا بنتي الأولى بالشمال وما بدّك قَوّصلا فرقيع!». فيسأله العميد: «مأكّد ما صار في إطلاق رصاص، قواص؟»، فيُجيبه: «سيدنا «فرد» ما بعرف فكّ بس قوّصتلّا فرقيع».

وبعدها توالى الشهود من أهل الضيعة، فأدلوا بشهادتهم بعدما أقسموا اليمين، مؤكّدين أنّ كل ما في الامر أنّ للوالد ن. ابنتين وقد نجحتا في الشهادة الثانوية العامة وفي المتوسطة، وأقام حفلاً لهما بعدما دعا أهل الضيعة، وصودف مرور دورية بعدما وصلها خبر أنّ احدهم أطلق الرصاص في اتجاه منزل م.ن. فتم توقيفه حينها.

كذلك طغى على الجنح «إنتحال صفة أمنية». ومن أغربها حين مثل جندي إنتحل صفة المخابرات.

• العميد: لماذا انتَحلت صفة المخابرات؟
• الجندي: سيدنا كل ما في الأمر اتّصلتُ بشخص وهو سوري الجنسية أطلب منه تسليم نفسه.
• العميد: لماذا كلّفت نفسك بالأمر؟.
• الجندي: زوجة هذا الشخص طلبت مني أن اطلب منه ذلك لأنه يتعاطى وله سوابق. إتصلتُ به ولا شعورياً إدّعيت أنّني من المخابرات.
• العميد: من أين تعرف زوجته؟
• الجندي: نحن أصدقاء على «الواتس آب».

للحظة ساد الصمت قبل أن يكسره تعليق عفوي من الحاضرين: «يبدو بدا تزحّط زوجها سيدنا تَتخلص منّو».

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