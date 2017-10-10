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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 10-10-2017

10
OCTOBER
2017
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الأخبار
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الإمارات تقبل السفير
علمت «الأخبار» أنّ وزارة الخارجية تسلّمت يوم أمس رسمياً كتاب موافقة دولة الإمارات على تعيين السفير اللبناني في أبو ظبي فؤاد دندن، وسجلته في سجلاتها. أما السعودية، فلا تزال تمتنع عن الموافقة على تعيين السفير اللبناني لديها فوزي كبارة، كما أنها لم ترفضه، رغم أن مهلة الموافقة دخلت أيامها الأخيرة. وبعد انقضاء المهلة (3 أشهر تنتهي في غضون 10 أيام)، تُعتبر الرياض قد رفضت التعيين.

المستقبل: لسنا كلتة سنيّة
قالت مصادر رسمية في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إنّ السقف التي تلتزم به لناحية التحالفات مع الأحزاب ذات الأغلبية المسيحية، كالتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، هو «عدم قبولنا بالتحول إلى كتلة سنية. بمعنى أنّنا سنرفض عرض أي حليف سيطلب منّا الحصول على كلّ المقاعد المسيحية قبل انطلاق المفاوضات بيننا».

البناء
لم تستبعد أوساط متابعة للملف الانتخابي في العاصمة بيروت أن يكون رئيس هيئة اقتصادية كبيرة ووازنة أحد أبرز الوجوه الجديدة على اللائحة الرئيسية في دائرة بيروت الثانية… لا سيما أنّ الاقتصادي البارز المُشار إليه كانت له حركة اجتماعات واتصالات كثيفة خلال الفترة الماضية، لا سيما بعدما قرّر المجلس الدستوري قبول الطعن بقانون الضرائب…

الجمهورية
علّق سفير دولة كبرى على التصريحات الأخيرة بأن التشديد على إجراء إستحقاق في موعده يكاد يكون تشكيكاً.
سُئل أحد الوزراء عن إمكان الطعن بالقانون الضريبي الجديد فقال: الطعن الأول تم تجميع عشرة نواب بـ»الغصب» وأما الآن فأنا أراهن على أنهم لن يجدوا عشرة نواب أبداً.
شكا أحد الوزراء أمام بعض الأصدقاء مِن تجاوُز له في قضايا من إختصاصه يقوم به بعض المحسوبين على مرجع كبير.

 

 

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