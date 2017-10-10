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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 10-10-2017

10
OCTOBER
2017
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الأخبار
ترامب أمام امتحان «النووي».. سيناريو الجنون مُرجّح
«السلسلة»: المصارف تخسر معركتها!
اجتماع بري ــ الحريري ــ جنبلاط: هواجس الضغط السعودي
الحريري في القبّة: إنعاش «مصطنع» لتيار المستقبل في طرابلس

البناء
لخلاف حول التعامل مع الأكراد والنصرة يُطلق حرب تأشيرات بين واشنطن وأنقرة
تصعيد أميركي إيراني يبلغ الذروة عشية نهاية داعش واستحقاق تجديد العمل بالاتفاق النووي
مجلس النواب يكرّس التسوية الرئاسية المالية... التصويت بالأيدي... والكتائب حزب المصارف

الجمهورية
الضرائب: السلطة تهزم شعبها
والدة البزال في "العسكرية".. كواليس اليوم الطويل

الديار
السعودية تقايض «التنازلات» في المنطقة «براس» حزب الله :
تحريض في موسكو وواشنطن ولا مانع من دور اسرائيلي...؟
«نواب المجلس» يمولون الفساد «والعجز» من «جيوب» الفقراء..

اللواء
التشريعي الضريبي في الموسم الانتخابي: العائدات تتجاوز كلفة السلسلة
مجلس النواب يُخضِع «السلّة» الضريبيّة لعملية تجميليّة بإمتناع «حزب الله» واعتراض «الكتائب»
عون يؤكد أن الإنتخابات ستجري في موعدها على أساس النسبية
الحريري: كفى مزايدات... هذه الضريبة لا تطال الفقراء!

المستقبل
«سوبر توكانو» للجيش
قانون الضرائب يعود إلى «السكّة» الدستورية بأكثرية 71 صوتاً مقابل 5 «ضد» وامتناع 9
الحريري: الحكومة استطاعت بالتوافق الموجود فيها السّير بالسلسلة والإصلاحات والضرائب
الغرب يتّجه لمعاقبة جنرالات ميانمار بسبب أزمة الروهينغا

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