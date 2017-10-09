لجان الاهل في مدارس كاثوليكية أكدت رفض أية زيادة على الاقساط

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عقد مساء اليوم اجتماع، بدعوة من اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل، ضم الى الاتحاد كل من اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت واتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة في المتن ولجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع مدرسة الجمهور.

انبثق عن الاجتماع لجنة متابعة تضم كافة الاتحادات والتكتلات واللجان لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة.

أكد المجتمعون على ما يلي:

1- رفض أية زيادة على الاقساط المدرسية لعدم قدرة الاهل على تحملها وبالتالي رفض التوقيع على الموازنات التي تتضمنها.

2- تحميل كافة المعنيين إيجاد الحلول المنصفة للاهل.

3- رفض أي توتير او تعطيل للعام الدراسي تحت أي ذريعة، معلنين الاستعداد للمواجهة بشتى الوسائل.

4- الإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة.