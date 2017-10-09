هذا ما حصل بين نائلة معوض وميريام سكاف على متن الطائرة بشهادة اللواء عباس ابراهيم

A + A -

المصدر: ليبانيز كورا -





يؤكد اللواء عباس ابراهيم لسائليه صحة رواية تناقلها ركاب الطائرة المتجهة الى فرنسا وعلى متنها النائبة السابقة نايلة معوض وميريام سكاف التي رفضت الجلوس في مقعدها على متن الطائرة الى جانب سيدة لانها تحمل ابنها الصغير معترضة بصوت مرتفع جداً ، فما كان من معوض الا أن عرضت عليها تبادل الامكنة عندما لم تجد مكان فارغ ، وهذا ما حصل .

وتفاجئت السيدة معوض بعد عودتها الى لبنان بباقة ورد من اللواء عباس ابراهيم شاكرا لياقتها ولطفها.

وعرفت معوض لاحقا ان السيدة وابنها التي رفضت سكاف الجلوس جنبهم كانا كنّة اللواء ابراهيم وحفيده.

وبسؤالها ترفض معوض الاجابة مؤكدة أن "الموضوع ما بيحرز".