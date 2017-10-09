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مقدمة نشرة أخبار الOTV:

خمسون عاماً مضت على آخر حلف ثلاثي شهير في لبنان ... كان يومها بين شمعون إده والجميل، وكان ضد عهد الشهابية الثاني، وكان عشية انتخابات نيابية حاسمة ... وكان في البلد وضع خطير اسمه البندقية الفلسطينية ... قبل دزينة من الأعوام، كان تحالف رباعي لا يقل شهرة ... وكان عشية انتخابات نيابية مفصلية ... وكان في البلد استحقاق وجودي اسمه: كيف يعبر لبنان مرحلة الانتقال من الوصاية إلى السيادة ...بمعزل عن تشابه الظروف والدوافع والنتائج ... ثبت في تاريخ لبنان أن الأحلاف الأحادية اللون، ليست الصيغة الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ... وثبت أن استفراد أي جماعة، أو عزل أي مجموعة، أو إقصاء أو تهميش أي طائفة ... يصيب الوطن كله باعتلال عميق وخطير ...لا شك أن اللبنانيين قد اتعظوا من دروس تاريخهم وأمثولات ماضيهم وعبر تجاربهم ... ولا شك أن الشق السري من عشاء كليمنصو، لا علاقة له بتلك السوابق البائدة ... خاصة وأن المعنيين كلهم مؤمنون ... فلا يلدغوا من جحر مرتين ...لا بل ثمة شق آخر ضروري لذلك العشاء ... ألا وهو استعادة العلاقات السليمة والسوية بين الأقطاب ...فما كان بين الحريري وجنبلاط منذ ثلاثة أشهر فقط، لا يمكن أن تستقيم معه حياة وطنية صحيحة ... من اتهام جنبلاط للمفلسين الجدد ... إلى رد الحريري بأن منتقديه كسبوا أمولاً من هذا البلد وأنه سيحاربهم حتى آخر دقيقة، وليبلطوا البحر ... إلى الرد على الرد من تبليط وحزبون وزحل وأورانوس ...تماماً كما أن ما كان بين بري والحريري قبل عام بالتمام، عشية الاستحقاق الرئاسي، لم يقل تشنجاً مكتوماً وتحديات وجاهية ...لكل هذه الأسباب، يبدو عشاء كليمنصو خطوة إيجابية ... خصوصاً إذا ما ترافق مع طغيان أورانوس على زحل في تواتر صاحب الدعوة ... بدل أن تكون التحلية كلاماً عن النازحين والقمر والمريخ والكواكب ...فالاستحقاق الوطني الوجودي الآن، ليس بندقية الفلسطيني، كما قبل خمسين عاماً ... ولا الوصاية السورية كما قبل اثني عشر عاماً ... بل أزمة النازحين وحلها قبل أن يسقط لبنان وسوريا تحتها ... وفي هذا السياق الخيارات مفروزة وواضحة ... هناك من يريد بقاء النازحين في لبنان، لحسابات موهومة مكشوفة ... وهناك من يريد عودتهم الآمنة الكريمة، لإنقاذ سوريا ولبنان ...الموقف الوطني الصحيح من قضية النازحين، طبق لا يمكن أن ينقص عن مائدة كليمنصو ... كي لا يصاب الوطن بعسر هضم قاتل ...أما باقي تفاصيل العشاء، فنعرضها ضمن النشرة المسائية بعد قليل.