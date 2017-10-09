دعوة إلى الاضراب العام يوم الجمعة

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دعا حراك المتعاقدين ولجنتا الأساتذة المجازين في الأساسي وكلية التربية في بيان، إلى "الإضراب العام يوم الجمعة المقبل في كل المدارس والثانويات ومرافق الدولة، ردا على إعلان نواب مجلس النواب الحرب على الشعب المقهور المحروم من حقه بالعيش بحرية وكرامة، من خلال موافقتهم بالأغلبية على زيادة ضرائب Tva التي ستطال كل المواطنين".

وطالب البيان "جميع المتعاقدين المسجونين بإقتراحات قوانين نائمة وغير مدرجة في ادراج المجلس النيابي، بالاستعداد والتهيؤ لإسقاط هؤلاء النواب جميعهم من دون استثناء إلى أي طائفة أو حزب انتموا، بكل الوسائل المتاحة".