"الحجيري" في قبضة أمن الدولة!

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

أوقفَت المديريّة العامّة لأمن الدولة، بتاريخ 07/10/2017، عملاً بإشارة معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، المواطن اللبناني علي حسين الحجيري، من مواليد عرسال 1978، بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة بالقتال في صفوفه والقيام بأعمال إرهابيّة، وضَبطَت بحوزته أجهزة اتّصال لاسلكيّة، وتبيّن في التحقيق الموسّع أنّ في حقّه أربع مذكّرات توقيف، وبلاغ خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكريّة. أودِع الموقوف نظارة المقرّ العام لأمن الدولة للتوسّع في التحقيق معه قبل إحالته إلى القضاء المختص.