أبي رميا بعد لقاء فنيانوس: "لوقف أعمال التعدي على شاطىء البحصة فوراً"

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اجتمع عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون ابي رميا مع وزير الاشغال يوسف فنيانوس على هامش انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث طلب منه سحب الترخيص المعطى ووقف الأعمال على شاطىء جبيل في موقع "البحصة". وقد أبلغه الوزير فنيانوس أن هذه الرخصة أعطيت خلال فترة الوزير السابق للأشغال، اما هو فقد قام فقط بتجديدها، ووعد بإعادة النظر في قانونية هذا الترخيص والعمل على احترام القوانين.

كما واتصل النائب ابي رميا بمدير عام النقل البري والبحري الاستاذ عبد الحفيظ القيسي وأبلغه بالمستجدات والتعديات في هذا الموقع، وقد ابلغ القيسي ابي رميا انه طلب من مفرزة قوى الأمن وقف الأعمال فوراً والعمل على هدم وإزالة كل التعديات الحاصلة على الشاطىء.

وسيتابع النائب ابي رميا مع المسؤولين المعنيين هذا الملف لإنجازه وعودة الأمور الى نصابها القانوني.