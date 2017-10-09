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120 سيدة من 15 دولة جلنَ بدراجاتهن الهوائية في بيروت.. مؤسّسة مخزومي وجمعية بيروتيات كرّمت المشارِكات والمنظّمين

9
OCTOBER
2017
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اختُتِمَت بعد ظهر السبت 7 تشرين الأول الجاري حملة "Pedal For Peace" التي شاركت فيها 120 امرأة من 15 دولة جُلنَ بدراجاتهنّ الهوائية على مدى أسبوع في في مختلف مناطق لبنان، دعماً للسلام في الشرق الأوسط، وكانت بيروت المحطة الأخيرة للجولة التي نظمتها شركةBeirut By Bike  ومنظمة Follow The women الدولية بالشراكة مع "مؤسسة مخزومي" وجمعية بيروتيات وغرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والبلديات.

 

وانطلقت المشاركات من مركز Beirut By Bike في مجمّع "بيال"- وسط بيروت بحضور الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي وجمعية "بيروتيات" المهندس فؤاد مخزومي. وشملت جولة السيدات عدداً من شوارع العاصمة، وتوقّفن خلالها عند مقر مؤسّسة مخزومي في محلّة بربور، حيث اطّلعن على أنشطتها وأهدافها والخدمات التي توفّرها.

 

ومساء أقام مخزومي وعقيلته مي مأدبة عشاء في فندق "Coral Beach" بمناسبة اختتام حملة "Pedal For Peace". وتمّ خلال الحفل توزيع الدروع والشهادات على جميع المنظمين والمتطوّعين والسيّدات اللواتي شاركنَ في الجولة.

 

كلمة المهندس فؤاد مخزومي ركزت على أن لبنان هو بلد آمن لجميع أبنائه والضيوف من كل الجنسيات ، وشكر السيدات المشاركات في السباق من اجل السلام على الدراجات الهوائية على وجودهن في لبنان متمنياً عليهن نقل صورة جميلة عن لبنان كما توجه مخزومي بالشكر للأجهزة الأمنية التي ساهمت بإنجاح فعالية السباق من اجل السلام.

وتحدثت السيدة ديتا ريغن مؤسسة من جمعية

Follow the women 

,وعبرت عن سعادتها في وجودها في لبنان على مدى 7 ايام تعرفت خلالها على ثقافات هذا البلد في العادات والتقاليد والطعام.

 Beirut By Bike جواد سبيتي مؤسس

تحدث في كلمته عن جولة المتسابقات على كل المناطق اللبنانية وكيفية إستقبال كل منطقة للزائرات والمغامرات التي عشنها خلال هذا السباق الذي إستمر 7 ايام.

 

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