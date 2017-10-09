بالفيديو - باسيل يوضح التشويش الحاصل برواتب المتقاعدين العسكريين!

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بظل التشويش الحاصل في مسألة المتقاعدين العسكريين وما يروج له البعض ،لاهداف سياسية، من ان هؤلاء ظلموا قي السلسلة كما اقرت وان حقوقهم لم تتامن، اتى كلام رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالامس خلال جولته بالبقاع الغربي حيث سئل من قبل اكثر من ٢٠ شخصا عن هذه المسألة، ليقطع الشك باليقين ويؤكد ان كل ما يحكى هو مجرد كلام سياسي هدفه تحقيق مكاسب "نيابية لدى البعض" لا اظهار الحقيقة كما هي.



اما حقيقة الموضوع فاتت على لسان باسيل الذي كشف من تل الذنوب ان هناك محاولة تشويش على ما تحقق اقتصاديا والمتمثل بثلاثية موازنة -سلسلة - ايرادات لا تطال الفقراء ستستكمل هذا الاسبوع ،كما قال، مؤكدا في هذا الاطار ان هذ التشويش حاصل في ما يتعلق بمتقاعدي الجيش والذين ما كانوا ليحصلوا على حقوقهم لولا اصرار ومطالبة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بذلك.



والحقيقة تكمن بانه لم يتم خفض قرش واحد والتيار هو من زاد لهم ولم ينقص، اما ما حصل اخيرا هو ان ما قبض هذا الشهر هو رقم خاطئ بسبب اخطاء الجداول ومشكلة الطعن الا ان الراتب سيكون كاملا بعد الان.