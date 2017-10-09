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"لنقطع حبل الموت".. ملكة جمال كسروان الفتوح 2016 تطلق حملة للتّوعية عن مخاطر السّلامة المرورية

9
OCTOBER
2017
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بما ان السلامة المرورية هي من أهم اهتمامات الدولة ، وبما ان هذا الموضوع قد تفاقمت أضراره في السنوات الأخيرة وارتفعت نسبة الحوادث خاصة في منطقة كسروان (يسوع الملك - فاريا) ولأن شبابنا أصبحوا ضحايا هذه الحوادث المميتة، وأصبحت موضة أيامنا أن نستيقظ يوميّاً على نعوة جديدة، بات من الضروري جدّاً إطلاق صرخة من شباب يطاردهم هذا الهاجس. 
 
ولأن المبكي المضحك هو أن اللبناني يشكي همومه ويبقى مكتوف الأيدي منتظراً تحرّكات موهومة ولأن رؤية الجيل الجديد وأهدافهم تفوق الواقع الذي نعيشه، إختارت ملكة جمال كسروان الفتوح 2016  "ماري إيلينا أبوجوده" وفريقها العملي بإدارة السيد شربل دغفل، إطلاق حملة للتّوعية عن مخاطر السّلامة المرورية،  وذلك بعد دراسات مكثّفة خلال هذا العام حصدت خطة كاملة متكامة على جميع الأصعدة : الإنمائية، البيئيّة، والسّلامية.
 
 وقد بدأت الحملة على وسائل التّواصل الإجتماعي تحت عبارة #لنقطع _حبل _الموت #smarthighways
 
 
 
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