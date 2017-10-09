هذا ما حلّ بـ "الرأس المدبِّر" لأبرز شبكات الدّعارة في كسروان!

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تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "ف. س" (سوري الجنسية)، بحقّه 6 مذكرات توقيف وذلك في منطقة جونية، بحسب ما أفاد موقع "رادار سكوب".

وفي التفاصيل، فإنّ الموقوف هو الرَّأس المدبّر لواحدة من أبرز شبكات الدعارة والإتجار بالبشر في لبنان، وكان قد توارى عن الأنظار إثر عملية نوعية نفّذتها قوّة من مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، وقضت بتوقيف أكثر من شبكة في نطاق كسروان جميعها مترابطة وتعمل في أكثر من منطقة تشغّل قاصرات، لعلّ أبرزها كانت تلك التي تضم فتاة قاصر اغتصبها شقيقها في سوريا وباعها للشبكة في لبنان.

وأفضت حينها إلى توقيف زوجة "ف. س" الحامل في شهرها الثاني والتي كانت تمارس البغاء وتشرف على عمل بائعات الهوى فيما توارى زوجها عن الأنظار.

وقد أحيل الموقوف إلى الشرطة القضائية للتوسع في التحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني.

(رادار سكوب)