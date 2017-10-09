الرئيس عون والوزير المشنوق يؤكدان: الإنتخابات النيابية في موعدها

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أعضاء هيئة الإشراف على الإنتخابات أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق القانون المتفق عليه ومن دون التفكير بتأجيلها لأي سبب من الأسباب.



من جانبه، شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، على أن "الانتخابات في موعدها ولن نسمح بالتمديد لاي سبب من الأسباب".



واشار الى ان "آلية تطبيق القانون بحاجة الى اعادة مناقشة بموجب خطة سنتقدم بها الى مجلس الوزراء واقتراح قانون الى مجلس النواب، ولن يسمح لنا الوقت بالانتهاء من البطاقة البيومترية".