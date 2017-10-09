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بعد الشتوة الأولى.. زحمة سير خانقة على هذه الطرقات!

9
OCTOBER
2017
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بعد الامطار التي شهدها لبنان لا سيما بيروت منذ ليل أمس الاحد حتى صباح اليوم، أفادت غرفة التحكم المروري عن حركة مرور كثيفة منذ ساعات الصباح الاولى في مناطق عدّة أبرزها:
 
- حركة المرور كثيفة من المدينةالرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام
- حركة المرور كثيفة من عاليه باتجاه الكحالة
- حركة المرور كثيفة من ساحة انطلياس باتجاه الاوتوستراد الساحلي
- حركة المرور كثيفة على الطريق البحرية انطلياس باتجاه بيروت
- حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية
- حركة المرور كثيفة من طبرجا باتجاه نهر الكلب وصولاً حتى الكرنتينا
- حركة المرور كثيفة من جل الديب باتجاه الزلقا وصولاً حتى نهر الموت الطريق الداخلية
- حركة المرور كثيفة على جسر برج حمود من الدكوانة باتجاه الاشرفية
- حركة المرور كثيفة من الصياد باتجاه تحويطة فرن الشباك وصولا حتى الاشرفية
- حركة المرور خانقة من المطيلب باتجاه انطلياس
 
 
الامطار بدأت ولكن.. الى متى ستستمر؟ للتفاصيل اضغط هنا..
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