الامطار بدأت ولكن.. الى متى ستستمر؟

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

تشتدّ الأمطار في الفترة الممتدة من صباح اليوم الإثنين وحتى ما بعد الظهر بخاصة في البقاع، لتنحسر تدريجياً عن لبنان وتصبح متفرّقة خفيفة يوم الثلاثاء قبل الظهر.

طقس يوم الثلاثاء، غائم مع امطار متفرقة واشتداد بسرعة الرياح على المرتفعات.

الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 23 ليلاً

صيدا وصور: 26 نهاراً و 22 ليلاً

طرابلس وعكار: 28 نهاراً و 24 ليلاً

الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و 10 ليلاً

البقاع: 23 نهاراً و 14 ليلاً

الرطوبة بين 55 و 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 15 كلم في الساعة قبل الظهر و 37 كلم في الساعة بعد الظهر.

الضغط الجوّي: 1015hpa