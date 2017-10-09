عناوين الصحف ليوم الاثنين 9 تشرين الأول 2017

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الأخبار

50 عاماً على استشهاده

قدّيس بين زمنين

البناء

ترامب يغرّد منفرداً بوجه «النووي الإيراني»... وأردوغان يستعدّ لمواجهة «إدلب وأربيل»

نصرالله: الانتقام الأميركي السعودي ثمن النصر على داعش... واليد التي ستمتدّ ستُقطَع

بري والحريري وجنبلاط لتكريس التسوية المالية واستكشاف التوافقات والمواجهات الإقليمية

الجمهورية

التفاهم يترجم نيابياً: ضرائب بالجملة

الديار

عون ضمانة وطنيّة حقيقيّة.. والأميركيّون مُنزعجون من قوته واستقلاليّته

المستقبل

«رسالة إيرانية» إلى ترامب.. عبر «الأثير» اللبناني

L'Orient-Le Jour

La loi sur les nouvelles taxes devrait être votée sans obstacles

The Daily Star

Parliament set for smooth vote