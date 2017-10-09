عناوين الصحف ليوم الاثنين 9 تشرين الأول 2017

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الأخبار
50 عاماً على استشهاده
قدّيس بين زمنين
البناء
ترامب يغرّد منفرداً بوجه «النووي الإيراني»... وأردوغان يستعدّ لمواجهة «إدلب وأربيل»
نصرالله: الانتقام الأميركي السعودي ثمن النصر على داعش... واليد التي ستمتدّ ستُقطَع
بري والحريري وجنبلاط لتكريس التسوية المالية واستكشاف التوافقات والمواجهات الإقليمية
الجمهورية
التفاهم يترجم نيابياً: ضرائب بالجملة
الديار
عون ضمانة وطنيّة حقيقيّة.. والأميركيّون مُنزعجون من قوته واستقلاليّته
المستقبل
«رسالة إيرانية» إلى ترامب.. عبر «الأثير» اللبناني
L'Orient-Le Jour
La loi sur les nouvelles taxes devrait être votée sans obstacles
The Daily Star
Parliament set for smooth vote