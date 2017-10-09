أسرار الصحف ليوم الاثنين 9 تشرين الأول 2017

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البناء

لم تستغرب أوساط سياسية تجدّد الحملة السعودية ضدّ حزب الله ودعوتها إلى إنشاء تحالف دولي لمواجهته، لكن الأوساط دعت إلى الحذر من أن يكون التصريح السعودي الأخير حول هذا الموضوع أمر عمليات لبعض حلفاء السعودية في لبنان في محاولة لزجّ هؤلاء في معركة سياسية ضدّ الحزب من ضمنها ابتزاز أحد الأحزاب المناوئة لحزب الله أحدَ حلفائه المؤيد له.

الجمهورية

تبيّن أن بيانات تصدر عن بعض الإجتماعات تدّعي مناقشة ملفات وطنية في حين إنها مخصّصة للإتفاق على تقاسُم الحصص في التعيينات.

سأل نائب في تكتّل بارز رئيسه أين أصبح القسم عندما قلت بأنك ستقطع يدك ولا توقِّع على تعيين أحد القضاة في منصب معين؟

أبدَت مرجعية روحية قبل سفرها إلى دولة مؤثرة معنوياً أسفها كون العدالة لا تطبَّق في الإدارة ولا يجوز أن تكون قائمة على سياسة صيف وشتاء فوق سطح واحد كما ظهر في تشكيلات حديثة.