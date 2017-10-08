ارفض زيادة الtva وعملنا الجدّي امّن الوفر وعلى المجلس النيابي اتخاذ القرار الجريء. كنعان للأسبوع في ساعة: المصالحة المسيحية امّنت حضوراً مسيحياً افعل في النظام

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والتقييم المشترك بين التيار والقوات سيحصل قريباً والتحالف الانتخابي وارد.



أكد امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان "اننا قمنا بعمل رقابي جدّي بلجنة المال أوصل الى وفر، وعلى المجلس النيابي اتخاذ القرار وإعطاء بادرة ثقة للبنانيين بقرارات جريئة"، مشيراً في حديث الى برنامج "الأسبوع في ساعة" الى أن "البلد بلا موازنة يعني انه يصرف عشوائياً"، معتبراً ان "القدرة اليوم على الانجاز اكبر لتعود المالية الى كنف الدستور والمحاسبة العمومية"، مشيراً الى أننا على موعد في الأيام المقبلة مع إقرار موازنة إصلاحية لبنان بأمس الحاجة اليها.



وأشار كنعان الى ان "ما توصلنا اليه من وفر تضمنه التقرير النهائي للجنة المال هو نتيجة عمل وتجاوب كل أعضاء اللجنة"، وقال "من يريد السلسلة لا يمكن ان يطعن بلا بدائل للتمويل وعمل لجنة المال قدّم بديلاً عملياً وجدّياً لا مجرد كلام، لذلك، فليخرج المنادون برفض الضرائب من شرنقة الاصطفافات السياسية وليدعموا ما توصلنا اليه في لجنة المال لانه البديل الجدّي".



ولفت كنعان الى أن "وزير المال اكد السير بالتوصيات الإصلاحية للجنة المال في موازنة 2018 ونتأمل خيراً بإصلاحات اكبر"، موضحاً على سبيل المثال الى أن "الحل للابنية المستأجرة يكون ببناء مجمّع حكومي يضم وزارات وادارات ما يوفّر 114 مليار ليرة سنوياً"، وقال كنعان "لا اعتقد ان هناك اي شخص لديه غرام عقل لا يريد السير بالاصلاح الجدّي لضبط الهدر".



وقال كنعان "لدي تحفظ على زيادة الضريبة على القيمة المضافة ومقتنع بامكان الاستغناء عنها، وقد رفضناها سابقاً في اللجنة التي ترأست".

ورداً على سؤال قال كنعان " لدي انطباع لا بل تأكيد بأن كل الكتل ملتزمة بما توصلنا اليه من شطب اعتمادات الجمعيات بقيمة 400 مليار، وقد اوصينا وزارة المال بالتدقيق في الجمعيات التي تحصل على مساعدات لتبيان المستحق من الوهمي منها".



وعن الحسابات المالية ، ذكّر كنعان بتقرير البنك الدولي الصادر العام 2011 ، الذي يشير الى أن وضع الحسابات المالية في لبنان لم يشهد له مثيلاً في العالم، وقال " لم نقم بتسوية على الحسابات بل ابقينا الملف مفتوحاً ومنحنا الحكومة مهلة لانجازها اذا امكن واطلاع الرأي العام على الثغرات، وأنا صاحب قول ان لا قدرة على انجاز حسابات مالية سليمة، لان هناك ثغرات كبيرة فيها، والأكيد اليوم أن الصفحة لن تطوى وبراءة الدمة غير واردة".

وعن العلاقة مع القوات اللبنانية قال كنعان "المصالحة الاستراتيجية مع القوات لن تعود الى الوراء، لان هناك قناعة تامة بأن الحضور المسيحي في النظام تحسّن جذرياً بعدها".



أضاف "نعم هناك اختلافات بين التيار والقوات في ملفات يومية لكنها لن تضرب استمرار المصالحة وإمكان إرساء تحالف نيابي بيننا".

وقال "نحن متفاهمون مع القوات في الملف المالي الإصلاحي بكل تفاصيله والتنسيق دائم مع الوزير ملحم الرياشي الرياشي والنائب جورج عدوان، كما مع النائب أنطوان زهرا عضو لجنة المال والموازنة".



واعتبر كنعان أن "التيار والقوات بحاجة الى إعادة قراءة مشتركة للمرحلة السابقة والمقبلة للتوصل الى قواسم مشتركة للترجمة السياسية"، كاشفا" أن "الجلوس معاً واعادة القراءة المشتركة بين التيار والقوات ستحصل في وقت قريب".

وأكد كنعان أن التيار الوطني الحر مع الانتخابات في موعدها معتبراً أن "تنفيذ قانون الانتخاب بالإصلاحات التي تضمنها مسؤولية وزارة الداخلية والمطلوب ترجمة فعلية لها ".