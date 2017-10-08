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بالصورة: "فتاة ليل" تنشر "السيدا" بين شباب لبنان!

8
OCTOBER
2017
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نشرت صفحتا "ناشط أمني" و"وينيه الدولة" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فيديو يتطرّق إلى قضية "فتاة ليل تنشر مرض السيدا بين شباب لبنان".

وبحسب الفيديو فإنّ هذه الفتاة كانت قد ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية منذ سنة، وهي تشتكي من أنّ زوجها نقل إليها مرض السيدا، معترِفة بلجوئها لممارسة الدعارة كوسيلة للعيش، إلا أنّها بقيَت تمارس الدَّعارة مع شبّان لبنانيِّين طيلة هذه المدَّة ما بين وسط بيروت التجاري و"الزيتونة باي" مقابل مبلغ 100 ألف ليرة.

ويشير الفيديو إلى أنَّ أحد الشباب اشتكى إلى صفحة "وينيه الدولة"، حيث أفاد بأنّ الفتاة تقوم بإغواء الشباب لتصحبهم إلى أحد فنادق جونية، وبعد أن شكّ بأمرها وعرف حقيقتها اتصل بها ليهدّدها ومتوعِّداً إياها باللّجوء إلى القضاء، إلا أنّها حذّرته من أنّه إذا لجأ إلى القضاء فإنّها ستدّعي أنّه شريكها.

ويلفت الفيديو في الختام إلى أنّ الفتاة لا تزال طليقة حتّى اللحظة وتنشر السيدا بين الشباب وفي المجتمع.

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