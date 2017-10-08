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ليس مفاجئا ان يصف ثامر السبهان المقاومة بالحزب الارهابي وبحزب الشيطان لكن ان يدعو الى تحالف دولي ضد حزب الله فهذا يعني دعوة مفتوحة لاسرائيل واميركا لضرب حزب الله واستدراج عروض لحرب جديدة شبيهة بالحرب على اليمن التي خلفت حتى الساعة اكثر من ستمئة الف مصاب بالكوليرا ومئات الالاف من الجياع والمشردين والالاف من القتلى وعشرات الالاف من الجرحى لدرجة ان الامم المتحدة واوروبا وليس ايران او روسيا او الصين صنفت حرب التحالف العربي على اليمن بجرائم الحرب .السبهان لجأ الى معادلة يستخدمها خصوم المقاومة واعداءها في لبنان والمنطقة وهي التالية : حزب الله قوة اقليمية متعاظمة . في الظاهر هو اعتراف واقرار بحجم الحزب وقدراته لكن في الباطن هو تبرير ومسوغ لضربه واستجلاب الاميركيين الى المنطقة لمواجهة حلف المنتصرين . لا يمكن فصل كلام المسؤؤول السعودي عن التطورات في المنطقة بدءا من استفتاء كردستان مرورا بالتقاط المجموعات الارهابية انفاسها في سوريا بعد هزائم متتالية في العراق وسوريا ولبنان مرورا بالحديث عن تحلل واشنطن من اتفاقها النووي مع طهران وصولا الى محاولة تشكيل محور مضاد يكون هدفه التصدي لمحور المقاومة والتولويح بحرب على لبنان وتشديد العقوبات على حزب الله وفتح المعركة الانتخابية في لبنان باكرا مع طهران تحت شعار من يكسب الاغلبية النيابية في برلمان 2018 : حلفاء الرياض ام حلفاء طهران وتحضير الارضية المطلوبة لذلك من خلال تكرار محاولات سبق ان فشلت في عزل رجالات وتغيير اقتناعات وتطويق خيارات . ومن هنا يمكن اعطاء تفسير للمعادلة الاتية : كلما اقتربت الانتخابات كلما اهتزت التحالفات .

في هذا الوقت دخل الميدان مرحلة جديدة : تبادل رسائل بين واشنطن وموسكو عبر الرياض وطهران وانقره . تركيا تضرب النصرة في ادلب بعد زيارة اردوغان الى طهران والاكراد يتحضرون لطرد داعش من الرقة بعد زيارة عاهل السعودية الملك سلمان الى موسكو في وقت يتفرج ترامب على المشهد السوري من الشرفة الاسرائيلية ساعيا مع تل ابيب الى حرمان الاسد من اعلان الانتصار على التكفيريين من ساحة الامويين تماما كما فعل والده الراحل الرئيس حافظ الاسد عندما اعلن من الساحة عينها في دمشق النصر على الاخوان الشياطين - كما اسماهم - في العام 1982 في خطبته امام الحشود التي استمعت اليه .

وفي بيروت هدوء على جبهة مجلس الوزراء الذي لم يتطرق في جلستيه الخميس والجمعة الماضيين الى لقاء باسيل - المعلم بعدما اتفق الرئيس عون مع رئيس الحكومة على عدم طرح الموضوع , واختبار غدا لتفاهم خلوة السراي تحت قبة البرلمان في الجلسة التشريعية الاكسبرس التي دعا اليها الرئيس نبيه بري . جلسة 3 بواحد لايجاد موارد جديدة لتمويل السلسلة وتعليق السلسلة ريثما يتم استحداث هذه الموارد واصدار الموازنة ونشرها لمرة واحدة وبصورة استثنائية من دون قطع الحساب ومن دون تعليق المادة 87 من الدستور وذلك في رد واضح من الرئيس بري الذي اعتبر قرار المجلس الدستوري تدخلا في عمل المجلس النيابي ومحاولة لمصادرة صلاحياته التشريعية برفضه وضع تشريعات ضريبية خارج الموازنة

اذا في البقاع اليوم اطلالة للسيد نصرالله وجولة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل