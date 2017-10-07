باسيل: التفاهمات التي يعتمدها التيار سيكمل بها

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أكد وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء راشيا أن "التفاهمات التي يعتمدها التيار سيكمل بها وكل ما تسمعون به من محاولات وتأويلات وتفسيرات لضربها لن نسمح بها"، وشدد قائلاً: "راغبون بالتفاهم مع الجميع على اساس القواعد الوطنية".

باسيل رأى أن "قانون الانتخاب بدأ بالأرثوذكسي وانتهى بالنسبية والصوت التفضيلي وهو سيغير وجه لبنان ومنه قضاء راشيا"، مؤكداً أنه "يحق للتيار الوطني الحر أن يفخر بدوره الاساسي في اقرار قانون الانتخاب الحالي الذي سيحقق الشراكة والمساواة".

واعتبر باسيل أنه "حققنا الكثير في الاشهر الماضية وآخر ما حققناه هو بداية تفاهم اقتصادي ومالي حول الموازنة والسلسلة والموارد وننتظر الترجمة"، مضيفاً أن أي خطوة نقوم بها لا يجب ان يتوجس منها احد فاللبناني عندنا دائما قبل غير اللبناني".

باسيل ختم كلمته في العشاء قائلاً: "لو افترضنا ان لدينا حليفاً خارجياً فدائماً يكون خصمنا اللبناني قبله بالنسبة الينا ولا مشروع لدينا الا لبنان".