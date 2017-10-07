living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يتخذ القرار الجريء بانتخابات نيابية اصلاحية؟

7
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV:

 تبدو المرحلة الراهنة مرحلة خيارات لا تقبل الرمادية في القرار. فبعد غد الاثنين جلسة تشريعية وفق معادلة واضحة ما بين الوفر والضرائب، فهل يتخذ النواب القرار الجريء بالسير بالاصلاحات التي توصّلت اليها لجنة المال والموازنة على صعيد الجمعيات والابنية المستأجرة وضبط الانفاق لتشكّل بديلاً عملياً للعديد من الضرائب؟


اما على صعيد الانتخابات النيابية، وبعد اقرار التمويل لهيئة الاشراف على الاستحقاق الانتخابي امس، يبقى السؤال التالي مطروحاً: هل نريد الانتخابات مع الاصلاحات، ام سيبقى من يتحجج بالوقت للهروب منها؟ اسباب السؤال تنبع من أن النظام النسبي الذي اقر اعتماده للمرة الأولى في لبنان، يفقد معانيه وغاية تصحيح التمثيل وتأمين أكبر قدر من الحرية للناخب، اذا ما اسقطت الاصلاحات التي تضمّنها القانون، من البطاقة الموحدة، الى البطاقة الممغنطة، مروراً باقتراع المنتشرين... وهي كلّها خطوات تحتاج الى ترجمات عملية على مستوى السلطة التنفيذية والادارات المعنية. فهل يتخذ القرار الجريء هنا بانتخابات نيابية اصلاحية، ام يفرّغ القانون من مضمونه؟


الاجابات عن هذه الاسئلة وسواها في نشرة الأخبار المسائية.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout