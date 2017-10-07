هل يتخذ القرار الجريء بانتخابات نيابية اصلاحية؟

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مقدمة نشرة الـOTV:

تبدو المرحلة الراهنة مرحلة خيارات لا تقبل الرمادية في القرار. فبعد غد الاثنين جلسة تشريعية وفق معادلة واضحة ما بين الوفر والضرائب، فهل يتخذ النواب القرار الجريء بالسير بالاصلاحات التي توصّلت اليها لجنة المال والموازنة على صعيد الجمعيات والابنية المستأجرة وضبط الانفاق لتشكّل بديلاً عملياً للعديد من الضرائب؟



اما على صعيد الانتخابات النيابية، وبعد اقرار التمويل لهيئة الاشراف على الاستحقاق الانتخابي امس، يبقى السؤال التالي مطروحاً: هل نريد الانتخابات مع الاصلاحات، ام سيبقى من يتحجج بالوقت للهروب منها؟ اسباب السؤال تنبع من أن النظام النسبي الذي اقر اعتماده للمرة الأولى في لبنان، يفقد معانيه وغاية تصحيح التمثيل وتأمين أكبر قدر من الحرية للناخب، اذا ما اسقطت الاصلاحات التي تضمّنها القانون، من البطاقة الموحدة، الى البطاقة الممغنطة، مروراً باقتراع المنتشرين... وهي كلّها خطوات تحتاج الى ترجمات عملية على مستوى السلطة التنفيذية والادارات المعنية. فهل يتخذ القرار الجريء هنا بانتخابات نيابية اصلاحية، ام يفرّغ القانون من مضمونه؟



الاجابات عن هذه الاسئلة وسواها في نشرة الأخبار المسائية.