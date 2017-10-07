مكتب تويني: كفى تعدٍّ على أملاك الدولة وحقوق اللبنانيين

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان التالي:

بعد ورود معلومات عن قيام أفراد بصب الإسمنت على شاطئ جبيل الشمالي المعروف بشاطئ "البحصة" في تعدٍّ فاضح على الأملاك العامة البحرية، إتصل الوزير نقولا تويني بوزير البيئة طارق الخطيب طالباً منه تحريك النيابة العامة بشكلٍ فوري وهذا ما سيفعله الوزير الخطيب، كما إتصل الوزير تويني بقوى الأمن الداخلي طالباً منع المخالفات فوراً وإلقاء القبض على الفاعلين والتحقيق معهم وإحالتهم أمام القضاء المختص.

كفى تعدٍّ على أملاك الدولة وحقوق اللبنانيين، فالشاطئ ملكٌ للمواطنين ولن نقبل بمزيدٍ من الفلتان والمخالفات.