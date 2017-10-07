living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل من العقبة: لضرورة ان نبقى كلبنانيين أقوياء معا حتى لو اختلفنا في السياسة

7
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته في منطقة راشيا، وكانت محطته الثانية في بلدة العقبة، حيث كان في استقباله أبناء البلدة على رأسهم النائب وائل ابو فاعور.

ورحب رئيس بلدية العقبة الدكتور فؤاد حامد بباسيل، معتبرا ان العقبة هي "بلدة الشهداء لما قدمته من شهداء في الجيش"، مذكرا انه "حتى في ايام الاحتلال الفرنسي في العام 1925 قدمت قدمت 85 شهيدا بعضهم اعدم فورا والباقي رمي في مبنى قلعة راشيا". وطالب ب"تطبيق قانون اللامركزية الادارية الذي يساعد في ردم الهوة بين المدينة والقرية والذي طالما تحدث عنها الوزير باسيل خلال زيارته لعكار".

ثم تحدث باسيل مشددا على اهمية "الالتقاء الدائم بين ابناء البلد الواحد في بلدهم، ولاسيما اننا نقطع مئات الاف الكيلومترات لنلتقي بهم خارج الوطن". وتوجه الى أبو فاعور مشددا على "ضرورة ان نبقى كلبنانيين اقوياء مع بعضنا، حتى لو اختلفنا في السياسة بين الحين والاخر".

ثم ذكر بأن "التيار الوطني الحر وكتلة الاصلاح والتغيير طالبا دائما ويطالبان بتحويل اموال البلديات من موازنة الخليوي، فلا قدرة لتيار او حزب بمفرده ان يدعم منطقة معينة، لان ذلك وظيفة الدولة مجتمعة".

كما تطرق الى "التقسيم المذهبي الذي من شأنه ان لا يعطى لاي فريق في لبنان قوة تجعله يقوم بمهام وطنية لوحده".

بعد ذلك وضع باسيل وأبو فاعور اكليل زهر على ضريح الشهيدين خلدون حمود وركان عقل.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout