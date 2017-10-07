بالفيديو- العاهل السعودي: أنا الآن الدكتور سلمان!

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مازح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المحتفين بمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم، قائلا: "والآن أنا الدكتور سلمان".



وأعرب العاهل السعودي عن شكره لمعهد موسكو على منحه الشهادة وعن سعادته بهذه المناسبة.



وأضاف الملك سلمان: "إنني من هذا المنبر أدعو الجامعات ومراكز العلم والفكر في البلدين الصديقين لمد جسور التواصل والتعاون لتعزيز لغة الحوار الهادف وتعميق نشر المعرفة بما يخدم شعبينا".



بدوره، عبر أناطولي توركونوف في كلمة ألقاها في المراسم، عن ارتياحه الكبير لنتائج زيارة الملك سلمان إلى موسكو، مشيرا إلى أن معهده يتشرف بتقديمه شهادة الدكتوراة الفخرية للعاهل السعودي، وشاكرا الملك سلمان لسعيه إلى تعزيز السلام في العالم.