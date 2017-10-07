دورة تدريبية حول اداة تقييم الأثر البيئي‎ بحضور اختصاصيي وزارة البيئة ومستشارين ألمان

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بالتعاون بين لبنان ممثلا بوزارة البيئة، والإتحاد الأوروبي ممثلا بمؤسسة GFA الألمانية الإستشارية، أقيمت دورة تدريبية لثلاثة ايام في فندق سمول فيل في ببروت، حول أداة تقييم الأثر البيئي في السياق التطبيقي، لمعالجة النفايات عبر تحويلها إلى طاقة.

وقد قام بإدارة هذه الدورة الخبير النمساوي ماركوس ليتنر الذي جاء خصيصا لهذه الغاية من فيينا. وقد حضر هذه الدورة إختصاصيين من وزارة البيئة ومسؤولين من المؤسسة الإستشارية الألمانية.

وفي ختام الدورة قدم الخبير النمساوي والأستاذ جاك خليل ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب شهادات مشاركة، لكل الإختصاصيين الذين شاركوا في هذه الدورات.