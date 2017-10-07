منع وقوف السيارات وتحويل السير غداً في الأشرفية

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صدر عن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة مـا يلـي :

لمناسبة إقامة يوم بيئي ترفيهي في محلة الأشرفية – بيروت، وذلك يوم الأحد 8/10/2017 من الساعة 10.00 لغاية الساعة 19.00، سيتم منع وقوف السيارات على جانبي شارعي عبد الوهّاب الإنكليزي وبترو طراد – السوديكو، اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل 7-8/10/2017 ومنع مرورها اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح التاريخ المذكور ولحين الانهاء، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.

يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الإحتفال والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام .